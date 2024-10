Weer prijs in de ploegkoers? Ex-bondscoach Michel Vaarten looft Lindsay De Vylder "Hij was de beste man in koers"

zo 20 oktober 2024 13:22

Zijn eerste wereldtitel is nog maar net een feit en wie weet lonkt al meteen een tweede. Lindsay De Vylder verbaasde in een verbluffend sterke puntenkoers van het omnium. Ex-bondscoach en ex-pistier Michel Vaarten ziet ook mogelijkheden in de ploegkoers op de slotdag van het WK baanwielrennen. "Ik denk dat Lindsay nog een medaille zal pakken, of misschien wel een wereldtitel."

“Dit is een fantastische opsteker voor de bescheiden kerel die hij is. Hij verdient deze wereldtitel echt, hij was de beste man in koers.“ Ex-bondscoach en voormalig wereldkampioen keirin Michel Vaarten spaart zijn lof niet na de fenomenale stunt in het omnium van Lindsay De Vylder. "Op een gegeven moment zag het er benard uit voor hem. Hij heeft die situatie helemaal naar zijn hand gezet. Halfweg koers zag het er nochtans moeilijk uit, maar hij heeft de concurrentie weg gereden." 3 bonusrondes pakken, ook Vaarten noemt het een unicum. “Er zijn er niet te veel die hem dat voor hebben gedaan, al is het nog wel al gebeurd. Het is duidelijk dat hij in topconditie is.”

Ik denk dat Lindsay ook een medaille zal pakken in de ploegkoers, of misschien wel een tweede wereldtitel. Michel Vaarten