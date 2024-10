GOUD! Beresterke Lindsay De Vylder knalt naar wereldtitel in het omnium na geweldige puntenkoers

De race van zijn leven! Na een fenomenale puntenkoers heeft Lindsay De Vylder zich tot wereldkampioen gekroond in het omnium. Onze landgenoot maakte in het afsluitende nummer kipkap van de tegenstand op het WK baanwielrennen in Ballerup (Denemarken). De eerste Belgische wereldkampioen ooit in het omnium.

In prima uitgangspositie mocht Lindsay De Vylder aan de puntenkoers beginnen, het laatste onderdeel van het omnium.

10e in de scratch, 4e in de temporace en 7e in de afvalling: bijzonder constant dus. Als nummer 5 in de tussenstand had De Vylder nog zeker zicht op brons.

En misschien wel meer?

Na de eerste tussensprint toonde onze landgenoot al dat het menens was. Hij snelde naar een bonusronde en stond zo helemaal tussen de medaillekandidaten.

De motor leek daarna even te sputteren, maar dat was maar schijn. De Vylder begon net over halfweg de puntenkoers weer aan zijn puntenjacht.

Eerst stoomde hij naar virtueel zilver met een tweede bonusronde, enkele minuten later prijkte er al een Belg op 1. Een derde keer 20 punten katapulteerde De Vylder naar een riante voorsprong voor goud.

Die gaf hij in het slot niet meer uit handen. Hij schaduwde zijn enige overgebleven belager Simone Consonni met verve.

In tranen vierde Lindsay De Vylder op zijn 29e het grootste succes uit zijn carrière, als eerste Belgische wereldkampioen omnium ooit.