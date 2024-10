Wielerploeg TDT-Unibet wordt "Unibet Tietema Rockets" en krijgt (belangrijke) Franse licentie

Het kleurrijkste team in het peloton krijgt een nieuwe naam: TDT-Unibet wordt vanaf volgend jaar omgedoopt tot de Unibet Tietema Rockets. Daarenboven bemachtigde het team van oprichter Bas Tietema ook een Franse licentie, zo sluipt de grote droom ook stiekem dichterbij: deelname aan de Tour de France.

De Nederlandse wielerploeg TDT-Unibet gaat vanaf 2025 verder onder een nieuwe naam: Unibet Tietema Rockets.

Hoofdsponsor Unibet is sinds kort ook in handen van het Franse loterijbedrijf La Française des Jeux. Daarom heeft het team zich bij de internationale wielrenunie UCI ook ingeschreven onder een Franse licentie.



Niet onbelangrijk: het team maakt zo aanspraak op een wildcard voor de Tour de France. Het is immers geen geheim dat de ambitieuze oprichter Bas Tietema de droom koestert om aan de Grand Départ te verschijnen met zijn ploeg.

"Om ons doel te bereiken moeten we het niveau van onze renners verbeteren en meer globale geldschieters aantrekken", zegt Tietema, zelf een oud-renner.

"Elke wielerploeg begint met dat ene doel, de Tour de France. We werken al lang aan die droom en hebben wellicht al verwachtingen van velen overtroffen."

Dit jaar reden met Davide Bomboi, Jordy Bouts, Lander Loockx en Abram Stockman vier Belgen voor de ploeg. Bomboi, Loockx en Stockman hebben ook nog een contract voor volgend jaar.