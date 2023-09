Op deze 4 manieren kan Nina Derwael toch nog een olympisch ticket veroveren

Alsof een operatie aan haar schouder nog niet genoeg is. Nina Derwael wacht een race tegen de tijd om fit te geraken voor de Olympische Spelen in Parijs en ook de kwalificatieweg loopt niet over rozen. Dit zijn de 4 kansen voor Derwael.

Zaterdag gaat de gehavende schouder van Nina Derwael onder het mes. De hoop op de Olympische Spelen in Parijs heeft ze niet opgegeven, maakte ze duidelijk met haar bericht op Instagram gisteren. Maar hoe moet de olympische kampioene aan de brug met ongelijke leggers zich nog plaatsen voor de olympische turncompetitie? Wij zetten de 4 mogelijkheden op een rijtje.

1. Eerste kans: top 12 op WK met het team

De eerste kans is tegelijk de meest eenvoudige en de moeilijkste. Als het Belgische vrouwenteam op het WK in Antwerpen de top 12 haalt (op voorwaarde dat de VS, Canada en Groot-Brittannië ook in de top 12 eindigen), dan mag België een team van 5 gymnasten naar Parijs sturen. Maar zonder Nina Derwael en de van klierkoorts herstellende Lisa Vaelen is dat verre van eenvoudig. "Het zal heel erg moeilijk worden", beseft onze turncommentator Steffy Merlevede. "Derwael en Vaelen dragen de meeste punten bij in dat team." Ter vergelijking: op het WK 2022 eindigde België als 11e mét Derwael en Vaelen. Landen als China, Japan, Italië, Brazilië, Frankrijk en Nederland lijken sowieso voor België te zullen eindigen. "Het zou al moeilijk geweest zijn met Vaelen en Derwael erbij." Dat de ervaren Maelysse Brassart sukkelt met haar enkel helpt ook niet echt. "De jonge ploeg zal echt boven zichzelf moeten uitstijgen. De druk zal heel groot zijn, zeker voor eigen publiek. Ik zou die kwalificatie niet onmogelijk noemen, maar het wordt heel erg moeilijk."

2. Vangnet op WK: top 15 met het team

Op het WK turnen in Antwerpen is er nog een individueel vangnet voor de Belgische turnsters. Als het Belgische team net buiten die beoogde top 12 valt, maar wel binnen de top 15, dan krijgt België een individuele quotaplaats. Dan mag België al zeker 1 individuele turnster sturen naar Parijs 2024. Dat zou in principe Derwael kunnen zijn, wanneer ze hersteld is van haar schouderblessure. "Maar ook Lisa Vaelen komt daarvoor in aanmerking, eigenlijk worden de Belgische turnsters dan concurrentes van elkaar", zegt Merlevede.

3. Voorlaatste kans: via toestel op Wereldbeker 2024

Ook via de Wereldbekermanches volgend jaar zou Derwael nog op de Olympische Spelen kunnen geraken. "Per toestel zijn er 2 olympische tickets te verdienen", zegt Merlevede. Het addertje onder het gras voor Derwael is dat ze dan wel heel snel na haar operatie van komende zaterdag weer fit moet zijn. "In februari staan er al 3 Wereldbekers op het programma. Dan moet ze al heel vroeg weer presteren." Door de operatie lijkt dat moeilijk haalbaar voor Derwael. In theorie kan een andere Belgische turnster zich via deze weg kwalificeren voor Parijs en het ticket dan afstaan aan Derwael.

4. Laatste kans: allround op EK 2024

De laatste reddingsboei is het Europees kampioenschap in Rimini, begin mei 2024. Daar is via de allroundcompetitie nog 1 olympisch startbewijs te verdienen. Dat gaat naar de turnster uit een land dat zich nog niet als team heeft gekwalificeerd met de beste score in de kwalificaties. Derwael heeft sinds de Olympische Spelen van Tokio geen allroundcompetitie meer afgewerkt. Maar ook hier kan in principe een andere Belgische dat voor Derwael doen.