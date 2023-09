STVV rouwt om Lon Polleunis (80): "Er blinkt Gouden Schoen aan Truiense voetbalhemel"

Odilon "Lon" Polleunis is een icoon in Sint-Truiden, waar hij op 1 mei 1943 het levenslicht zag. In de voetsporen van vader Antoine, die 21 seizoenen voor STVV speelde, begon Polleunis junior in 1962 aan zijn voetbalcarrière bij de ploeg van 't stad.



De coach die hem lanceerde was Raymond Goethals. Lon Polleunis speelde 11 seizoenen voor STVV, goed voor 283 wedstrijden en 87 doelpunten. Samen met Roger Maes is hij clubtopscorer in eerste klasse. In 1966 eindigde de club tweede in de competitie met Goethals en Polleunis.



In 1968 werd Polleunis Rode Duivel en maakte hij meteen indruk op het internationale toneel. Hij zou 7 keer scoren in zijn eerste 5 interlands.



Door zijn uitstekende prestaties voor club en land doorbrak hij dat jaar 1968 de hegemonie van de traditionele topploegen (Anderlecht, Club Brugge, Standard) en won hij de Gouden Schoen. Hij is nog steeds de enige STVV-speler die die eer te beurt viel.



Na STVV, waarmee hij in 1971 de bekerfinale verloor van Beerschot, voetbalde hij nog 3 seizoenen voor RWDM, waarmee hij in 1975 de titel pakte. Hij sloot zijn carrière af bij SK Tongeren.



Zijn carrière als Rode Duivel stopte in 1975. In 22 interlands was hij goed voor 10 goals. Hij was erbij op de Wereldbeker 1970 in Mexico. In 1972 eindigde hij derde met België op het EK in eigen land.



Polleunis overleed aan de gevolgen van een hartfalen eerder deze maand.



