Geen coach? Geen probleem voor OH Leuven, dat kansloos STVV helemaal oprolt

Bijna alles leek te kloppen bij Oud-Heverlee Leuven, zag ook Siebe Schrijvers. "We hebben ons deze week vooral geconcentreerd op het defensieve, in een laag blok en in een hoog blok. We konden de bal af en toe recupereren. Dan weet je dat zij een beetje gedesoriënteerd zijn en dat wij dan snel moeten zijn. De goal van Nachon was daar een perfect voorbeeld van."

Na de 2-0 van Schrijvers ging OHL niet op zijn lauweren rusten. "We mochten niet slap aan de tweede helft beginnen. Dat was eerst misschien niet voldoende, maar de 3-0 heeft ons echt bevrijd. Die druk voor ons doel moeten we een beetje verminderen, maar het was zeker in orde vandaag", vond de aanvoerder.

Wat was dan het verschil met vorige wedstrijd? "Niet veel. In voetbal kan alles. Volgende week is het misschien weer allemaal negatief, wie weet. We hebben wel de hoofdjes bij elkaar gestoken, geluisterd naar de nieuwe trainer en zijn tactische aspecten proberen toe te passen. Ik vind het knap dat we dat op een week tijd hebben kunnen doen."

"Maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Volgende week gaan we weer volle bak voor een goed resultaat. We proberen naar boven te kijken. Het is belangrijk dat we de aansluiting kunnen houden."