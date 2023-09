STVV glipt mee in subtop na verdiende zege tegen KV Mechelen

Sint-Truiden - Mechelen in een notendop

STVV toont zich efficiënter dan KVM

Mechelen begon zonder de geblesseerde Storm en de vermoeide Walsh, maar die laatste moest toch snel aan de bak toen Belghali geblesseerd uitviel. Walsh blies zijn ploeg vuur in met zijn gretigheid. Hairemans schampte een voorzet van de kersverse Indonesiër met zijn kale knikker.

Sint-Truiden was dan al een keertje dicht bij een goal geweest. Steuckers kreeg veel tijd, maar deed er te weinig mee. Zijn vluchtschot suisde voorlangs. Voorts was het lang wachten op spektakel in de eerste helft.

De goal van Hashioka kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. De Japanner verbaasde met een schuine streep die via de paal in doel kaatste. Met de klap zat er meer leven in de partij.

KVM ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Cobbaut mikte bij zijn terugkeer nipt naast, Mrabti schroeide de vuisten van Suzuki en ook Schoofs raakte na een lekkere aanval niet voorbij de Truiense doelman.

Na de rust leek het Mechelse kaarsje gedoofd. Ito blies het laatste vlammetje uit na een prachtige assist van Steuckers. Ook een blik wisselspelers kreeg de boel bij Malinwa niet meer aangewakkerd.

Het was integendeel STVV dat op zoek ging naar meer goals, en dan bijna uitsluitend in de persoon van Koita. Zijn wedstrijd leek wel vervloekt. Bij een counter in overtal vuurde hij over en daarna gleed hij uit op het moment van de waarheid. Zelfs toen hij zichzelf in de ideale positie had gemanoeuvreerd, wilde het niet lukken.

Dat maakte uiteindelijk niks uit voor Sint-Truiden, dat eindelijk weer weet wat winnen is. Voor KV Mechelen komt er een einde aan een reeks van drie zeges.