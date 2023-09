"Hij is weer de Messi van YouTube": waarom Lionel Messi en Miami een droomhuwelijk vormen

Brecht Dejaegere ziet een "Messi-effect" bij Miami

Weken aan een stuk is Miami al in de ban van Lionel Messi. De Argentijnse superster ruilde Europa in voor de MLS en voor beiden is het een 'match made in heaven'. Sporza Daily vroeg twee "Belgen" in de MLS naar hun kijk op de zaak.

"Hij is enorm aan het genieten hier", zegt Brecht Dejaegere, die afgelopen zomer verhuisde van Toulouse naar Charlotte. "Je ziet dat hij de spelvreugde - die hij in Frankrijk een beetje verloren had - teruggevonden heeft."

En Messi heeft van Inter Miami, dat laatste stond in de Eastern Conference voor de Argentijn kwam, een andere ploeg gemaakt. "Alle spelers van Miami spelen nu beter. Ze spelen met veel meer zelfvertrouwen."

"Als plots de beste speler aller tijden jouw ploegmaat is, dan wil je je ook bewijzen ten opzichte van hem. Plots kunnen zij ook weer veel beter voetballen. Dat is het Messi-effect."