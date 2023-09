Wordt het 8e keer Lionel Messi? Dit zijn de genomineerden voor de Ballon d'Or

De genomineerden voor de Gouden Bal zijn bekend. Lionel Messi maakt na zijn wereldtitel met Argentinië kans op zijn 8e Ballon d'Or. Ook Kevin De Bruyne is bij de kanshebbers. Thibaut Courtois is genomineerd voor de Lev Jasjin-trofee voor beste doelman. De prijzen worden op 30 oktober uitgereikt op een gala in Parijs.