Lionel Messi heeft al prijs in de VS: hij schiet Inter Miami naar winst in Leagues Cup

Net als in die halve finale stond Messi ook tegen Nashville aan het kanon. Letterlijk, want zijn kogel belandde zonder veel verhaal in de kruising. Het is zijn 10e goal in 7 matchen voor Inter Miami.

Nashville had in de halve finales met Monterrey de laatste Mexicaanse club uitgeschakeld. Het Inter Miami van Lionel Messi deed hetzelfde met Philadelphia Union.

De prachtige goal van Messi

Na de rust kon Nashville, met mede-eigenaar en NBA-ster Giannis Antetokounmpo in de tribune, via Fafa Picault toch nog gelijkmaken.

Inter Miami had de match binnen de 90 minuten kunnen doodmaken, maar een schot van Messi stierf op de paal en Leonardo Campana faalde in de allerlaatste seconden in een één-op-één-duel met de Nashville-doelman.

Diezelfde doelman, Elliott Panicco, zou uiteindelijk alsnog de schlemiel worden. Nadat alle veldspelers hadden getrapt, stond het nog altijd gelijk. Miami-doelman Drake Callender maakte er 10-9 van en redde vervolgens de (matige) inzet van zijn collega Panicco.

Het is de allereerste trofee in de geschiedenis van David Beckhams Inter Miami. Voor Lionel Messi is het de 44e beker uit zijn carrière, al was het feestje er niet minder om.