Zegehonger Messi nog niet gestild: "Allereerste trofee voor Miami zou toch ongelofelijk zijn"

In 6 matchen was Messi al goed voor 9 goals. "Het zou ongelofelijk zijn, toch?" vertelde Messi op zijn eerste persconferentie. "Zowel voor mij als voor de supporters. En voor iedereen die deze club heeft helpen te groeien. Het zou echt indrukwekkend zijn."

Een maand na de komst van de Argentijnse superster staat Inter Miami plots in de finale van de Leagues Cup. Als het zaterdag Nashville SC klopt, is de allereerste trofee van de club binnen.

In één maand heeft Messi nu al een winnaarscultuur bij Miami gebracht. Een ticket voor de CONCACAF Champions League is al binnen, maar de Argentijn aast op een trofee.

"Ik kwam hier met de wens om dezelfde resultaten te halen die ik eerder in mijn carrière heb behaald", zei Messi. Op zijn palmares staan onder meer al 10 La Liga-titels met Barcelona, de Champions League-trofee, de wereldtitel met Argentinië en olympisch goud.

"Het feit dat we nu in de finale staan, is alleen een verrassing voor de mensen die ons niet zien trainen en niet zien wat er elke dag gebeurt. Vanuit ons perspectief voelen we dat we er klaar voor zijn om de titel te pakken."