BEKIJK: Lionel Messi brengt Miami duidelijk geluk: 4e en 5e goal én 3e zege op een rij

De goals van Messi:

Messi, de vedette van Barcelona en PSG, maakte vorige maand de felbesproken overstap van Parijs naar Miami. Inter Miami stond toen laatste in de Major League Soccer, het kon geen enkele van zijn 11 competitieduels winnen. De MLS ligt even stil en maakt enkele weken plaats voor de Leagues Cup. In die bekercompetitie met MLS- en Mexicaanse teams debuteerde Messi. Drie duels verder - en evenveel zeges - staat zijn team in de 1/8e finales. In zijn eerste match tegen Cruz Azul kroonde hij zich tot matchwinnaar met een geweldige vrijschop in de winkelhaak in de extra tijd. Tegen Atalanta (4-0) stond hij voor het eerst in de basis, goed voor 2 goals en een assist. Toen scoorde hij na 8 minuten, afgelopen nacht viel de 1-0 nog een minuut sneller: goeie loopactie de 16 in, controle met de borst, doorlopen naar de kleine backlijn en de bal staalhard met links onder de lat binnenknallen. Orlando maakte snel gelijk, Miami maakte het verschil na de rust: Josef Martinez zette een penalty om en zette 20 minuten voor het einde Messi op weg naar zijn tweede: met rechts trapte hij van dichtbij de voorzet binnen.

Inter Miami-coach: "Hij doet dit al 17, 18 jaar"

Het publiek en de MLS-fans smullen ervan. Coach Tata Martino is niet echt verrast: "Wat ik eerder al zei: met hem worden de moeilijkste zaken makkelijker. We spreken over een speler die op het hoogste niveau 40 goals per seizoen maakt."



"Het is niet onlogisch dat hij aan 5 goals in 3 matchen zit. Ik vind soms dat we overdrijven met almaar grotere adjectieven. We spreken hier gewoon over de beste speler ter wereld."



"Hij doet dit al 17, 18 jaar. Hij zei dat hij naar hier is gekomen om competitief te zijn en te winnen. En hij houdt woord."