MLS als speeltuin voor lachende Lionel Messi: 2 goals en assist tegen Atlanta

Afgelopen week drukte Lionel Messi nog zijn stempel als invaller met een fantastische vrije trap, vannacht mocht hij tegen Atlanta United voor het eerst in de basis beginnen.

Veel tijd had hij dit keer niet nodig om zijn draai te vinden. Na amper 8 minuten opende hij de score op aangeven van collega-nieuwkomer Sergio Busquets, al was de assist eigenlijk van zichzelf, na een een-tweetje met de paal. Halfweg de 1e helft rolde Messi met zijn rechter al de 2-0 binnen.

Miami had zijn schaapjes nog voor de rust helemaal op het droge dankzij de 3-0 van Robert Taylor. Ook in dit doelpunt had Messi een voet. Vroeg in de 2e helft zette de Argentijn dezelfde Taylor met een assist op weg naar de 4-0.



Keeper Drake Callender hield Atlanta in de slotfase van de eerredder door een penalty van Thiago Almada uit zijn doel te ranselen.

Dankzij de winst staat Inter Miami CF in de 1/16e finales van de Leagues Cup, een toernooi waaraan ook clubs uit de Mexicaanse Liga MX deelnemen.