BEKIJK: Lionel Messi scoort opnieuw, deze keer met een prachtige vrije trap in de winkelhaak

Lionel Messi en Inter Miami gingen vannacht in de Leagues Cup op bezoek bij Dallas. Het team uit Florida won de match in de 1/8e finales na strafschoppen: 4-4 (3-5).

Messi opende de score op aangeven van Jordi Alba, net als Messi een voormalige Barcelona-speler. Vanuit het halve maantje legde hij de bal binnen met zijn linker: 0-1.

Het was de opener van een doelpuntenkermis. Dallas nam het heft in handen en liep 4-2 uit.

Pas 5 minuten voor tijd kon Messi strafschoppen afdwingen. Met een kopie van zijn vrijschop in zijn eerste match voor Miami trapte hij de 4-4 binnen. Deze k,eer verdween de bal in de korte hoek, in de winkelhaak.

Miami zou Texas verlaten met 5 op 5 in de penaltyreeks. Messi mikte de eerste binnen.

In de kwartfinales treft Miami Charlotte of Houston. Ze zijn gewaarschuwd: Messi scoort in elke match, 3 keer als het moet.