Van Gaal noemt WK "vooropgezet spel": "Messi moest wereldkampioen worden"

"Ik lieg er nooit om"

Louis van Gaal was met Oranje al eens derde geworden op het WK van 2014 in Brazilië. Voor zijn laatste job als trainer ging hij voor het allerhoogste. Maar Messi en co. stopten zijn droom.



In de kwartfinale kwam Nederland 2-0 achter, maar maakte Weghorst in een dolle slotfase nog met een dubbele treffer gelijk. Met de strafschoppen gingen onze noorderburen er toch uit.



Van Gaal had de media na het WK bewust gemeden, maar op het Gala van de Eredivisie Awards in Utrecht kwamen de vragen. Ook over die laatste wedstrijd.



"Ik wil er eigenlijk niet zoveel over kwijt. Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen. Hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is", klinkt een zware beschuldiging door bij NOS Sport.



Gevraagd naar wat hij daarmee precies bedoelt, zegt de 72-jarige succestrainer: "Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg." Op de vraag of Messi wereldkampioen moest worden, volgde een veelbetekend: "Dat denk ik, ja."



Dieper wilde Van Gaal er niet op ingaan: "Ik heb genoeg gezegd. Het is de eerste keer dat ik voor de camera kom. Jij stelt de vraag, ik geef antwoord. En ik lieg er nooit om."



De partij op 9 december in het Lusail Stadion ontaardde trouwens. Lionel Messi ging na zijn 0-2 ostentatief voor de Nederlandse bank staan met zijn handen aan zijn oren. Hij vond dat Van Gaal te weinig respect voor hem toonde. En na de match ging de Argentijn ook in de clinch met Weghorst.



Argentinië zette nadien simpel Kroatië opzij en klopte in een zinderende finale na een 3-3 het Frankrijk van Mbappé met penalty's.