Messi mag blijven dromen van wereldtitel na legendarische penaltythriller tegen Nederland

Lionel Messi mag blijven dromen van de wereldtitel, voor Oranje is het WK voorbij. Na een legendarisch duel tussen Nederland en Argentinië trokken de Zuid-Amerikanen na penalty’s aan het langste eind. Eerder had Wout Weghorst in een onvoorstelbaar slot zijn land in leven gehouden, maar de show van Louis van Gaal eindigt in de kwartfinales zonder confetti.