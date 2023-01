Lionel Messi over opstootjes tegen Nederland: "Ik houd niet van wat ik gedaan heb"

Uiteindelijk wonnen Lionel Messi en Argentinië het WK. "Het was alsof de Wereldbeker me riep en zei: "Kom me halen." Ik zag de trofee schitteren en ik heb niet geaarzeld."

Messi betreurt dat legende Diego Maradona het niet meer heeft meegemaakt. "Het zou me verheugd hebben als hij me de trofee had kunnen overhandigen."

"Hij hield zo hard van de Argentijnse nationale ploeg. Maar vanuit de hemel heeft hij me kracht gegeven."

"Ik heb het WK gewonnen na zoveel ellende en verloren finales. God had dit zo voor mij bewaard."