Argentinië-Marokko is nog steeds niet afgelopen: FIFA ontving officiële klacht na turbulente match

De olympische openingswedstrijd krijgt nóg een staartje. De voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Marokko draaide gisterenavond uit op een compleet fiasco. De Argentijnse voetbalbond (AFA) heeft donderdag een klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de turbulente start van het olympisch voetbaltoernooi op de Spelen in Parijs.

De Argentijnen roepen de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond op actie te ondernemen naar aanleiding van de incidenten. Ze spreken van een "ernstige gebeurtenis".

"Het is noodzakelijk om de veiligheid van de hoofdrolspelers te garanderen voor de vreedzame ontwikkeling van deze prachtige sport en we zullen er alles aan doen wat nodig is om dit te laten gebeuren", schrijft de AFA.

"Wat er op het veld gebeurde, was een schandaal", zei de Argentijnse bondscoach Javier Mascherano. De Argentijnse superster Lionel Messi, die niet op de Spelen aanwezig is, reageerde via Instagram en schreef: "Ongezien".

De Zuid-Amerikanen leken in hun opener van het olympisch voetbaltoernooi tegen Marokko in de zestiende minuut van de extra tijd alsnog langszij te komen. Na een prangende situatie voor het Marokkaanse doel werkte Cristian Medina de zoveelste rebound uiteindelijk toch tegen de netten.

De gelijkmaker was niet naar de zin van de Marokkaanse supporters, die reageerden door met bommetjes en flesjes te gooien en het veld te bestormen.

De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg, die op het afgelopen EK in Duitsland nog de achtste finale tussen de Rode Duivels en Frankrijk in goede banen leidde, stuurde de spelers van beide ploegen naar binnen. Alle supporters moesten ook het stadion verlaten, waardoor velen dachten dat Nyberg de wedstrijd afgefloten had, maar dat bleek dus niet zo te zijn.

Na een onderbreking van twee uur werd de wedstrijd dan toch verdergezet en keurde de VAR de Argentijnse gelijkmaker nog terecht af voor buitenspel. De wereldkampioen kreeg nog enkele minuten om het tij te keren, maar moest de zege in een knotsgekke openingswedstrijd van de Olympische Spelen dan toch aan Marokko laten: 1-2.