"Er blijft een vreemd gevoel achter": zelfs winnaar Marokko kon in alle verwarring weinig vreugde vinden

De openingswedstrijd op de Olympische Spelen zal nog even nazinderen. Wat een klepper tussen twee voetbalgrootheden moest worden, is uitgedraaid op een rollercoaster van verwarring. Niet enkel in het stadion, ook in de kleedkamer, zo blijkt. "Ik heb toch vol verbazing naar de telefoontjes van onze staf moeten luisteren", deelt Chris Van Puyvelde, technisch directeur bij de Marokkaanse voetbalbond, zijn kijk op wat er gebeurde.

"Ik was niet aanwezig in het stadion zelf, maar heb de wedstrijd vanuit mijn bureau met enkele collega's bekeken. Al hadden we wel contact met onze staf daar. En ook in de kleedkamer was er toch verwarring, hoor", deelt hij zijn inkijk.

Na een ultieme gelijkmaker van Argentinië diep in de 15 minuten toegevoegde tijd bestormden de Marokkaanse supporters het veld, waarna de spelers - op drie minuten voor affluiten - voor hun eigen veiligheid naar binnen moesten. Maar daar stopte het niet bij. Terwijl alle supporters het stadion hadden verlaten en iedereen dacht dat de wedstrijd afgelopen was, kwamen de spelers na twee uur nog naar buiten om de laatste minuutjes af te werken. Maar niet zonder dat de VAR de Argentijnse gelijkmaker nog afkeurde.

"De exacte timing weet ik niet, maar uiteindelijk werd in de kleedkamer wel plots duidelijk dat er ook nog gespeeld moest worden. Alleen: niemand wist met welke stand de wedstrijd weer zou beginnen." Toen de VAR de gelijkmaker dan nog afkeurde, zorgde dat bij iedereen voor verbazing, behalve bij de Marokkaanse spelers zelf. "Het zorgde net voor extra motivatie: we hebben het weer in handen", vertelt Van Puyvelde.

"Maar wij hoorden dan van de aanwezigen daar dat de spelers effectief nog in het stadion waren en gevraagd werden om te wachten in de kleedkamer. "Het zou kunnen dat we nog drie minuten moeten spelen, want de scheidsrechter heeft gezegd dat er nog drie minuten te spelen waren", vertelden ze ons."

Al is de technisch directeur van Marokko geen fan van de manier waarop het allemaal gebeurde.

"Net zoals tijdens het EK zagen we dat een knieschijf dezer dagen genoeg is om offside juist te hebben. Technologie is nodig, maar voetbal moet in mijn ogen toch ook bij de essentie van de sport blijven."





"Al kunnen we deze keer niet klagen over het feit dat er geen emoties meer zijn in het voetbal. We hebben echt commedia dell'arte gezien. In Afrika heb ik dat al veel meegemaakt en ik heb ook al wat dingen gezien in Azië en Europa, maar dit gaat de geschiedenisboeken toch ook in, hoor."



En zo moest Marokko nog drie minuten standhouden tegen Argentinië, dat alles-of-niets ging spelen.



"Dat was echt pompen of verzuipen, maar gelukkig hebben we het over de streep kunnen trekken. Iedereen was dan ook dolblij met deze stunt, maar er blijft toch ook een vreemd gevoel achter. Het was gewoon onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurde."