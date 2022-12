Weghorst over aanvaring met Messi: "Voor mij is iedereen op het veld hetzelfde"

Argentinië en Nederland namen het in de kwartfinale van het WK tegen elkaar op. Weghorst had de invalbeurt van zijn leven en scoorde twee keer in de slotfase van de wedstrijd, waardoor er verlengingen en penalty's kwamen.

Daardoor liepen de gemoederen soms hoog op. Na de wedstrijd was er zelfs een kleine aanvaring tussen Messi en Weghorst. Weghorst doet voor het eerst zijn zegje daarover: "Ik wilde mijn respect voor hem tonen na de wedstrijd, maar daar stond hij niet voor open. Hij was nog een beetje boos op me."