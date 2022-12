Gingen Messi en Mbappé te ver? "Afgelopen dagen haalden laagje glans van 2 wereldsterren"

"Ik vind het persoonlijk allemaal niet nodig", zegt Ruben Van Gucht over het getreiter van Kylian Mbappé richting Harry Kane. Ook het gebaar van Lionel Messi naar Louis van Gaal kon hij niet smaken.

"Een grote sportman erkent dat hij zelf ook al in dezelfde positie heeft gezeten en weet dat het niet leuk is. Mbappé kan zich beter dan wie ook zich in die situatie voorstellen. Toch ga je dan lachen? Neen, vind ik niet mooi."



"Wat je wel kan doen, is blij zijn en grinta tonen", pikt Bob Peeters in. "Maar iemand uitlachen is not done."