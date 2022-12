Opgenaaide Messi fel in de clinch met Van Gaal en co: "Waar kijk je naar, dommerik?"

Messi in de clinch met Van Gaal

Na meerdere felle opstootjes tijdens de partij ging het gevecht ook na de strafschoppenreeks (verbaal) verder. Opnieuw zocht de aanvoerder van de Argentijnen de confrontatie met Louis van Gaal.



De Argentijn liep naar de Nederlander toe en leek te gebaren dat de trainer iets te veel praat had. Assistent Edgar Davids moest zowaar tussenkomen. Was de aanleiding een bepaalde quote in de aanloop naar de match?