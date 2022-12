Louis van Gaal zwaar aangeslagen na exit, maar mistig over toekomst: "Het is altijd moeilijk..."

Bij Oranje foeterden ze ook op scheidsrechter Mateu Lahoz. "Ik wil die penalty van de 0-2 nog wel eens terugzien", aldus Van Gaal. "Toch verliezen we niet door de ref, wel door de penalty's. Dit is al de tweede keer voor mij als bondscoach. Het gebeurde ook in Brazilië (2014, red.) tegen Argentinië. Anders hebben we toen in de finale gestaan."

In de studio van rechtenhouder NOS had Van Gaal de klap al een halfuurtje kunnen laten bezinken. Voelt hij zich, ondanks de exit, trots?

"Wat is trots als je verliest?", kaatste hij de vraag terug. "Je gaat met één doel naar dit WK. Dat probeer je eigenlijk alles te winnen, maar jammer genoeg kan dat dus niet."

Voor Van Gaal betekent het een abrupt einde na een succesvol anderhalf jaar bij de Nederlandse nationale ploeg. Wat nu?

"Morgen naar huis", klonk het eerst nuchter.

"Dit is nu eenmaal topsport. De manier waarop we verliezen is heel dramatisch, maar we hebben een goeie prestatie neergezet. Onder mijn leiding hebben we twintig matchen gespeeld en geen enkele verloren. Eigenlijk was dit de beste groep die ik in mijn carrière heb meegemaakt, een cadeautje op late leeftijd."

Maar volgt er straks nog een nieuw hoofdstuk? Eerder verkondigde de coach dat hij wellicht definitief op pensioen gaat.

"Het is altijd moeilijk", zei LVG. "Kijk naar Dick Advocaat. "Ik ben teruggekeerd uit pensioen om het Nederlandse voetbal te helpen, hij doet nu hetzelfde met ADO Den Haag. Dat zou ook met mij kunnen gebeuren. Al denk ik van niet."