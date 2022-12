BEKIJK: Flashback! Wout Weghorst scoorde 2 jaar geleden al identiek ingestudeerd nummertje

We voelden het tot in België trillen. De Johan Cruijff Arena en heel Nederland ontplofte bij de ultieme 2-2 van Oranje. Een ingestudeerd nummertje met Wout Weghorst in de hoofdrol zorgde voor de verlossing in de 100e minuut. Had Louis van Gaal afgekeken van de Bundesliga? De spits van Nederland wist twee jaar geleden op identieke manier al te scoren.