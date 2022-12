Van de voetbalkrochten naar Messi het scoren beletten: het straffe parcours van Andries Noppert

Cruciaal met een redding in het wedstrijdbegin tegen de VS. Zo belangrijk zal Andries Noppert zich nooit gevoeld hebben. De Nederlandse doelman werd doorgestuurd in de krochten van het voetbal, maar schittert nu tussen de palen op het WK. Volgende opdracht: Lionel Messi afstoppen. Een straf hoofdstuk in het verhaal van de "Friese clown".

Louis van Gaal zou zichzelf niet zijn, mocht hij niet de wenkbrauwen van een volledige natie doen fronsen. Niet Cillessen, Pasveer of Bijlow werd verkozen tot Nederlandse nummer 1 tussen de palen voor Qatar. Neen, de grootmeester had een boontje voor Andries Noppert. Op z'n minst een opmerkelijke keuze te noemen. De 28-jarige doelman van Heerenveen gaf dit seizoen dan wel een solide indruk in de Eredivisie, in een truitje van Oranje speelde de Fries nog geen seconde. Aan twijfels voor het WK geen gebrek bij de noorderburen. Van Gaal had enkel zijn bedenkingen bij Nopperts "juichmove".

Van krochten naar Qatar

Als jonge keeper doorgestuurd bij vierdeklasser Patro Eisden en ook bij FC Dordrecht, NAC Breda en Go Ahead Eagles geen happy end. Hobbelig was het carrièrepad van Andries Noppert zeker. Bij NAC werd hij in 2016 na 3 partijen naar de beloften gestuurd door weifelende prestaties. "Hij werkte hard, al was er één grote maar", deelde keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar, nu actief onder Vincent Kompany bij Burnley. "Andries hing wel eens de clown uit, terwijl profvoetbal een business is." Het signaal voor Noppert om de lachjes en babbeltjes achterwege te houden en pretentieloos te timmeren aan zijn weg naar boven.

Puur kwalitatief zag je: oké, hij mist iets. Maar hij was een geweldige atleet. Jorn Brondeel

Jorn Brondeel - Belgische doelman die dat seizoen de concurrentiestrijd won van Noppert - weet dat het op die manier niet altijd makkelijk was voor zijn collega. "Hij had altijd het hart op de tong en liet zich gelden." "Dat is typisch aan Nederlanders. Hij was dan nog een Fries, wat een uitvergroting is van die mentaliteit", zegt de keeper van SK Beveren. "Puur kwalitatief zag je: oké, hij mist iets. Maar hij was toen al een geweldige atleet met enorme sprongkracht en reikwijdte." Ook toen een aanslepende knieblessure Andries Noppert bleef plagen, werkte hij in de schaduw tot iemand opnieuw in hem geloofde en hem een kans gaf.

Andries Noppert kreeg maar 3 kansen tussen de palen bij NAC Breda.

Brondeel is dan ook verbaasd dat hij Noppert nu ziet schitteren bij Oranje. "We volgden elkaars pad nog wat de jaren erna. Vorig jaar vond hij het nog prima om 2e of zelfs 3e keeper te zijn bij Go Ahead Eagles, nu staat hij gewoon op een WK. Een sprookjesverhaal dat je mooi moet vinden." "Al komt er ook een beetje geluk bij kijken", meent de doelman. "Mensen vergeten snel in het voetbal. Zo ook dat Pasveer het heel goed deed in de Champions League bij Ajax. Hij kon evengoed de nummer 1 worden." Al dwing je dat geluk ook af. Noppert scoorde erg goed op een penaltytest die Van Gaal voor het toernooi uitschreef. "De coach is eigenwijs genoeg om op basis daarvan een gewaagde keuze te nemen."

Missie Messi