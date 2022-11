Van Gaal twijfelde nooit aan Nederlandse zege: "Als we compact stonden, had Senegal geen kans"

"Toen Memphis inviel, wist ik dat we zouden scoren"

Voor de 1-0 had Senegal in de tweede helft de beste kansen, al was Van Gaal niet echt onder de indruk. "Senegal had in de eerste helft amper één kans en dan twee in de tweede helft."

PSV-sterspeler Cody Gakpo brak uiteindelijk de ban voor Oranje. "Gakpo toonde dat hij ook in de spits kon spelen. Hij was bepalend. In de eerste helft had hij de snelheid om de verdedigers eruit te lopen en hij is behendig en vaardig", sprak Van Gaal vol lof.

"Met de inbreng van Memphis Depay verwachtte ik wel dat we nog zouden scoren. Hij is toch een speler die iets kan doorbreken. Memphis heeft nu dertig minuten gespeeld, hij zal nog beter worden. Het is afwachten of hij de volgende keer wel kan starten."

Nederland had het 85 minuten moeilijk tegen een stug Senegal, toch was Louis van Gaal altijd gerust in een goeie afloop. "Ik had niet de indruk dat we zouden verliezen", sprak de ervaren oefenmeester bij de NOS.

"De spanning zat er nog wat op bij de spelers. In 2014 kon ik nog een truc uithalen (Van Gaal stond toen een bezoekje van de spelersvrouwen toe, red.), nu niet. We hebben koffie gedronken aan het strand, maar ik kreeg de spanning er niet af."

Toch zag Van Gaal ook verbeterpunten bij zijn team. "We speelden niet goed in balbezit. Daardoor gaven we hen de mogelijkheid een goal te maken op de counter. Maar als we compact stonden hadden ze geen kansen."

"Maar we hebben natuurlijk een keeper die de ballen gewoon stopt", stak hij een pluim op de hoed van debutant Andries Noppert. "Ik heb een goede klik met hem. Hij is net als ik vrij direct en kan iets zeggen met een lach. Hij heeft vandaag geen fout gemaakt. Of hij vanaf nu mijn eerste keeper blijft? Ja."

Debutant Noppert: "Van Gaal en ik lijken erg op mekaar"

"Dit is wel speciaal", reageerde Noppert bij de NOS. De doelman van Heerenveen mocht verrassend starten en pakte uit met een goede prestatie. "Dit droom je, ik had nooit gedacht dat het mogelijk was. Maar als er één coach is bij wie dit kan gebeuren, dan is het Louis van Gaal wel."

"We lijken erg op mekaar in veel opzichten, we hebben ook dezelfde humor. Dan trek je automatisch wat naar mekaar toe. Maar ik heb op het veld laten zien waarom hij voor mij koos. Dit smaakt naar meer."

Er was in Nederland veel te doen over de keeperskwestie, zo werd de ervaren Jasper Cillessen thuisgelaten. "Er was veel gezeik", vond Noppert. "Mensen vinden dat we geen goede keepers hebben, maar we geven de doelmannen geen kans. Ik heb geluk dat ik die kans nu heb gekregen en ga gewoon mijn stinkende best doen."

Put Oranje extra vertrouwen uit deze zege? "We willen heel ver komen, het liefst gewoon wereldkampioen worden", zegt Noppert. "Vandaag was het voetbal niet goed, maar het gaat om de punten. We hebben gewonnen, dus het was een goede start."