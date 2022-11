Gakpo en Klaassen verlossen Nederland pas in de slotfase tegen Senegal

clock 90+13' tweede helft, minuut 103. Einde. Het ging niet zonder moeite, maar Nederland is perfect begonnen aan zijn WK. Pas in de slotfase kon Oranje het verschil maken tegen Senegal. Gakpo brak de ban, Klaassen besliste de wedstrijd helemaal. . Einde Het ging niet zonder moeite, maar Nederland is perfect begonnen aan zijn WK. Pas in de slotfase kon Oranje het verschil maken tegen Senegal. Gakpo brak de ban, Klaassen besliste de wedstrijd helemaal.

clock 90+11' tweede helft, minuut 101. Klaassen zorgt voor zekerheid diep in de toegevoegde tijd: 0-2. Klaassen zorgt voor zekerheid diep in de toegevoegde tijd: 0-2

clock 90+11' tweede helft tweede helft, minuut 101 match afgelopen

clock 90+9' tweede helft, minuut 99. Klaassen telt Senegal definitief uit. Boeken toe voor Senegal, Nederland doet er nog een goaltje bij. Mendy kan een schot van Depay nog pareren, maar moet zich gewonnen geven bij de herneming van Klaassen. . Klaassen telt Senegal definitief uit Boeken toe voor Senegal, Nederland doet er nog een goaltje bij. Mendy kan een schot van Depay nog pareren, maar moet zich gewonnen geven bij de herneming van Klaassen.

clock 90+9' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 99 door Davy Klaassen van Nederland. 0, 2. goal Senegal Nederland einde 0 2

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Geel voor Gueye. We hebben te vroeg gesproken, want nu krijgt ook Gana Gueye nog geel. Hij wordt terecht bestraft voor een elleboogstoot tegen Klaassen. . Geel voor Gueye We hebben te vroeg gesproken, want nu krijgt ook Gana Gueye nog geel. Hij wordt terecht bestraft voor een elleboogstoot tegen Klaassen.

clock 90+6' Gele kaart voor Idrissa Gueye van Senegal tijdens tweede helft, minuut 96 yellow card Idrissa Gueye Senegal

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Geel voor Mendy. Na De Ligt voor Oranje loopt nu ook Nampalys Mendy tegen een gele kaart aan. Slechts twee gele kaarten, het geeft aan dat dit een faire wedstrijd was. . Geel voor Mendy Na De Ligt voor Oranje loopt nu ook Nampalys Mendy tegen een gele kaart aan. Slechts twee gele kaarten, het geeft aan dat dit een faire wedstrijd was.

clock 90+5' Gele kaart voor Nampalys Mendy van Senegal tijdens tweede helft, minuut 95 yellow card Nampalys Mendy Senegal

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Vervanging bij Nederland, Marten de Roon erin, Cody Gakpo eruit wissel substitution out Cody Gakpo substitution in Marten de Roon

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Invaller Dieng geeft de Senegalese fans nog even wat hoop, maar hij kan zijn kopbal aan de tweede paal niet kadreren. De tijd begint nu echt wel te dringen voor Senegal. . Invaller Dieng geeft de Senegalese fans nog even wat hoop, maar hij kan zijn kopbal aan de tweede paal niet kadreren. De tijd begint nu echt wel te dringen voor Senegal.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. 8 minuten extra. Ook in deze wedstrijd krijgen we nog een flink verlengstuk. Senegal krijgt nog ruim 8 minuten om een nederlaag te vermijden. . 8 minuten extra Ook in deze wedstrijd krijgen we nog een flink verlengstuk. Senegal krijgt nog ruim 8 minuten om een nederlaag te vermijden.

clock 90' tweede helft, minuut 90.

clock 89' tweede helft, minuut 89.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Gakpo kopt Nederland op 0-1 kort voor het einde. Gakpo kopt Nederland op 0-1 kort voor het einde

clock 87' Noppert gaat goed plat. Noppert blijft foutloos, de doelman gaat goed plat op een verre knal van Pape Gueye en werkt de bal in hoekschop. Kan Senegal het nog rechtzetten in de slotminuten? . tweede helft, minuut 87. crucial save Noppert gaat goed plat Noppert blijft foutloos, de doelman gaat goed plat op een verre knal van Pape Gueye en werkt de bal in hoekschop. Kan Senegal het nog rechtzetten in de slotminuten?

clock 85' tweede helft, minuut 85. Gakpo opent de score! Nederland slaat genadeloos toe in de slotfase! De Jong schudt een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en de inlopende Gakpo is Mendy net te snel af. Hij kopt de openingstreffer in doel, Oranje lijkt plots op weg naar een driepunter. . Gakpo opent de score! Nederland slaat genadeloos toe in de slotfase! De Jong schudt een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en de inlopende Gakpo is Mendy net te snel af. Hij kopt de openingstreffer in doel, Oranje lijkt plots op weg naar een driepunter.

clock 84' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 84 door Cody Gakpo van Nederland. 0, 1. goal Senegal Nederland einde 0 1

clock 84' tweede helft, minuut 84.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Nederland, Teun Koopmeiners erin, Steven Berghuis eruit wissel substitution out Steven Berghuis substitution in Teun Koopmeiners

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Nederland, Davy Klaassen erin, Steven Bergwijn eruit wissel substitution out Steven Bergwijn substitution in Davy Klaassen

clock 76' tweede helft, minuut 76. Cruciale redding van doelman Noppert. Cruciale redding van doelman Noppert

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Senegal, Nicolas Jackson erin, Krépin Diatta eruit wissel substitution out Krépin Diatta substitution in Nicolas Jackson

clock 74' tweede helft, minuut 74. De wissel van Gueye liet even op zich wachten, omdat bondscoach Cissé ook nog Jackson in de ploeg wou brengen. Hij neemt de plaats in van Diatta. . De wissel van Gueye liet even op zich wachten, omdat bondscoach Cissé ook nog Jackson in de ploeg wou brengen. Hij neemt de plaats in van Diatta.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Senegal, Pape Gueye erin, Cheikhou Kouyaté eruit wissel substitution out Cheikhou Kouyaté substitution in Pape Gueye

clock 73' Noppert voorkomt de 1-0! Terwijl Pape Gueye klaar staat om in te vallen komt Gana Gueye plots dicht bij de 1-0. Op aangeven van Sarr haalt hij uit vanaf de rand van de zestien, maar Noppert schudt een prima redding uit zijn mouwen. Toch al de tweede cruciale tussenkomst van de doelman. . tweede helft, minuut 73. crucial save Noppert voorkomt de 1-0! Terwijl Pape Gueye klaar staat om in te vallen komt Gana Gueye plots dicht bij de 1-0. Op aangeven van Sarr haalt hij uit vanaf de rand van de zestien, maar Noppert schudt een prima redding uit zijn mouwen. Toch al de tweede cruciale tussenkomst van de doelman.

clock 73' tweede helft, minuut 73. De Jong raakt Kouyaté ongelukkig in het kruis, die van het veld moet met blessure. De Jong raakt Kouyaté ongelukkig in het kruis, die van het veld moet met blessure

clock 71' tweede helft, minuut 71. Kouyaté van het veld gedragen. Kouyaté wordt op een draagbaar afgevoerd, toch een flinke klap voor Senegal. Gueye is zijn vervanger. . Kouyaté van het veld gedragen Kouyaté wordt op een draagbaar afgevoerd, toch een flinke klap voor Senegal. Gueye is zijn vervanger.

clock 70' Blessure voor Kouyaté. Verliest Senegal nu al een belangrijke man? Kouyaté grijpt naar zijn hamstrings en schreeuwt het uit. Is zijn WK nu al voorbij? . tweede helft, minuut 70. injury Blessure voor Kouyaté Verliest Senegal nu al een belangrijke man? Kouyaté grijpt naar zijn hamstrings en schreeuwt het uit. Is zijn WK nu al voorbij?

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Senegal, Bamba Dieng erin, Boulaye Dia eruit wissel substitution out Boulaye Dia substitution in Bamba Dieng

clock 67' tweede helft, minuut 67. Doelman Noppert ranselt een bal uit de benedenhoek. Doelman Noppert ranselt een bal uit de benedenhoek

clock 66' tweede helft, minuut 66. Noppert pareert schot Dia. Senegal is een eerste keer gevaarlijk in de tweede helft. Diatta geeft de bal goed mee met Dia. Die haalt uit met een gekruist schot, de redding van Noppert is foutloos. . Noppert pareert schot Dia Senegal is een eerste keer gevaarlijk in de tweede helft. Diatta geeft de bal goed mee met Dia. Die haalt uit met een gekruist schot, de redding van Noppert is foutloos.

clock 64' tweede helft, minuut 64.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Na de 8 goals in Engeland-Iran is deze wedstrijd voorlopig een mager beestje. Spanning is er wel, inzet ook, maar het concrete doelgevaar is toch bijzonder beperkt. . Na de 8 goals in Engeland-Iran is deze wedstrijd voorlopig een mager beestje. Spanning is er wel, inzet ook, maar het concrete doelgevaar is toch bijzonder beperkt.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Senegal, Ismail Jakobs erin, Abdou Diallo eruit wissel substitution out Abdou Diallo substitution in Ismail Jakobs

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Nederland, Memphis Depay erin, Vincent Janssen eruit wissel substitution out Vincent Janssen substitution in Memphis Depay

clock 62' tweede helft, minuut 62. Depay maakt entree. Nederland kan wel een kwaliteitsinjectie gebruiken en dus gooit Van Gaal Depay in de strijd voor Janssen. Bij Senegal is er een noodgedwongen wissel, Jakobs neemt de plaats in van de geblesseerde Diallo. . Depay maakt entree Nederland kan wel een kwaliteitsinjectie gebruiken en dus gooit Van Gaal Depay in de strijd voor Janssen. Bij Senegal is er een noodgedwongen wissel, Jakobs neemt de plaats in van de geblesseerde Diallo.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Even alle hens aan dek bij Nederland bij een gevaarlijke voorzet. Dia kan niet goed koppen en zo wordt het een onmogelijke bal voor Diatta aan de tweede paal. . Even alle hens aan dek bij Nederland bij een gevaarlijke voorzet. Dia kan niet goed koppen en zo wordt het een onmogelijke bal voor Diatta aan de tweede paal.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Van Dijk kan kopbal niet goed richten. Van Dijk kan kopbal niet goed richten

clock 57' tweede helft, minuut 57. Geel voor De Ligt. Daar is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Ze is voor De Ligt na een overtreding op Sarr. De Ligt is niet meteen aan zijn beste wedstrijd bezig. . Geel voor De Ligt Daar is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Ze is voor De Ligt na een overtreding op Sarr. De Ligt is niet meteen aan zijn beste wedstrijd bezig.

clock 56' Gele kaart voor Matthijs de Ligt van Nederland tijdens tweede helft, minuut 56 yellow card Matthijs de Ligt Nederland

clock 54' tweede helft, minuut 54. Van Dijk kopt over. Nieuwe hoekschop voor Nederland en nu kan Oranje er wél een kans uit puren. Van Dijk torent boven iedereen uit, maar slaagt er niet in om zijn kopbal te kaderen. . Van Dijk kopt over Nieuwe hoekschop voor Nederland en nu kan Oranje er wél een kans uit puren. Van Dijk torent boven iedereen uit, maar slaagt er niet in om zijn kopbal te kaderen.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Traag maar gestaag rukt Nederland op. Filip Joos. Traag maar gestaag rukt Nederland op. Filip Joos

clock 52' tweede helft, minuut 52.

clock 51' tweede helft, minuut 51. De eerste hoekschop van de tweede helft is voor Oranje. Het wordt een makkelijke vangbal voor Mendy. Het is wachten tot de tweede helft echt openbreekt. . De eerste hoekschop van de tweede helft is voor Oranje. Het wordt een makkelijke vangbal voor Mendy. Het is wachten tot de tweede helft echt openbreekt.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wissels bij de start van de tweede helft. Krijgen we na de pauze wel goals te zien? . 2e helft Geen wissels bij de start van de tweede helft. Krijgen we na de pauze wel goals te zien?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Rusten geblazen in het Al Thumama Stadion bij 0-0. Nederland en Senegal houden elkaar voorlopig in evenwicht, al kwam Oranje wel het dichtst bij een goal. . Rust Rusten geblazen in het Al Thumama Stadion bij 0-0. Nederland en Senegal houden elkaar voorlopig in evenwicht, al kwam Oranje wel het dichtst bij een goal.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Het is een boeiende eerste helft met Nederland dat nog wat roestig is en Senegal dat wil en durft te voetballen. Filip Joos. Het is een boeiende eerste helft met Nederland dat nog wat roestig is en Senegal dat wil en durft te voetballen. Filip Joos

clock 45' eerste helft, minuut 45. De rust nadert met rasse schreden en het blijft wachten op die openingsgoal. De beste kansen waren voor Nederland, maar onze noorderburen missen voorlopig efficiëntie. . De rust nadert met rasse schreden en het blijft wachten op die openingsgoal. De beste kansen waren voor Nederland, maar onze noorderburen missen voorlopig efficiëntie.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Aké houdt Nederland overeind. Alarmfase rood achteraan bij Nederland! Sarr, bezig aan een sterke eerste helft, brengt de bal gevaarlijk voor doel. Dia staat klaar om te scoren, maar Aké kan de voorzet nog net wegkeilen. . Aké houdt Nederland overeind Alarmfase rood achteraan bij Nederland! Sarr, bezig aan een sterke eerste helft, brengt de bal gevaarlijk voor doel. Dia staat klaar om te scoren, maar Aké kan de voorzet nog net wegkeilen.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Schicht van Berghuis gaat maar net over doel. Schicht van Berghuis gaat maar net over doel

clock 40' eerste helft, minuut 40. Berghuis besluit over. Na balverlies bij Senegal schakelt Nederland weer snel om. Janssen legt uiteindelijk goed af voor Berghuis. Die mikt van net buiten de zestien over het doel van Mendy. . Berghuis besluit over Na balverlies bij Senegal schakelt Nederland weer snel om. Janssen legt uiteindelijk goed af voor Berghuis. Die mikt van net buiten de zestien over het doel van Mendy.

clock 38' eerste helft, minuut 38.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Depay warmt zich nu al op. Zou de Barça-speler dan toch al vandaag in actie komen voor Oranje? . Depay warmt zich nu al op. Zou de Barça-speler dan toch al vandaag in actie komen voor Oranje?

clock 33' eerste helft, minuut 33. Na een halfuur wedstrijd is het een duel dat nog steeds alle kanten op kan. Geen van beide ploegen slaagt er echt in om het laken naar zich toe te trekken. We zien Van Gaal driftig noteren op de bank, het loopt nog niet zoals het moet voor Oranje. . Na een halfuur wedstrijd is het een duel dat nog steeds alle kanten op kan. Geen van beide ploegen slaagt er echt in om het laken naar zich toe te trekken. We zien Van Gaal driftig noteren op de bank, het loopt nog niet zoals het moet voor Oranje.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Misverstand achteraan bij Oranje. De Jong jaagt Van Dijk even de stuipen op het lijf door de bal niet hard weg te keilen maar te passen. Senegal kan niet profiteren, uiteindelijk gaat een flauw schot van Diatta ruim naast. . Misverstand achteraan bij Oranje. De Jong jaagt Van Dijk even de stuipen op het lijf door de bal niet hard weg te keilen maar te passen. Senegal kan niet profiteren, uiteindelijk gaat een flauw schot van Diatta ruim naast.

clock 29' Het is voorlopig een bijzonder rustig debuut voor doelman Noppert. eerste helft, minuut 29. Het is voorlopig een bijzonder rustig debuut voor doelman Noppert

clock 28' eerste helft, minuut 28. Hoekschop voor Nederland en Gakpo vindt het hoofd van Van Dijk. Dan is het altijd opletten, maar de kopbal gaat dit keer ruim naast. . Hoekschop voor Nederland en Gakpo vindt het hoofd van Van Dijk. Dan is het altijd opletten, maar de kopbal gaat dit keer ruim naast.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Sarr raakt niet voorbij Van Dijk. Sarr blijft bijzonder bedrijvig. Hij snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt uit. Noppert lijkt een eerste keer in actie te moeten komen, maar dat is buiten Van Dijk gerekend. Die kopt het schot in corner. . Sarr raakt niet voorbij Van Dijk Sarr blijft bijzonder bedrijvig. Hij snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt uit. Noppert lijkt een eerste keer in actie te moeten komen, maar dat is buiten Van Dijk gerekend. Die kopt het schot in corner.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Geweldige counter van Nederland, maar De Jong aarzelt te lang. Geweldige counter van Nederland, maar De Jong aarzelt te lang

clock 22' eerste helft, minuut 22. We hebben vreemd genoeg nog maar weinig doelmannen aan het werk gezien. Filip Joos. We hebben vreemd genoeg nog maar weinig doelmannen aan het werk gezien. Filip Joos

clock 19' eerste helft, minuut 19. De Jong laat het liggen. Plots een huizenhoge kans voor Oranje na een heerlijke omschakeling. De Jong kan op aangeven van Berghuis de kers op de taart zetten, maar hij kapt niet goed en laat de 0-1 zo liggen. . De Jong laat het liggen Plots een huizenhoge kans voor Oranje na een heerlijke omschakeling. De Jong kan op aangeven van Berghuis de kers op de taart zetten, maar hij kapt niet goed en laat de 0-1 zo liggen.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Blind kopt niet zo ver naast. Blind kopt niet zo ver naast

clock 17' eerste helft, minuut 17. Blind kopt naast. Sabaly laat zich aan de tweede paal op een hoge voorzet van Gakpo aftroeven door Blind. Die slaagt er niet in om zijn poging te kadreren, zijn kopbal gaat nipt naast. . Blind kopt naast Sabaly laat zich aan de tweede paal op een hoge voorzet van Gakpo aftroeven door Blind. Die slaagt er niet in om zijn poging te kadreren, zijn kopbal gaat nipt naast.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Eindelijk nog eens een prikje van Oranje. Gakpo rukt op en geeft de bal goed mee met Gakpo op rechts. Die zoekt een aanspeelpunt voor doel, maar Mendy werkt de bal weg. . Eindelijk nog eens een prikje van Oranje. Gakpo rukt op en geeft de bal goed mee met Gakpo op rechts. Die zoekt een aanspeelpunt voor doel, maar Mendy werkt de bal weg.

clock 16' eerste helft, minuut 16.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Een vijfde van de zitjes in dit stadion is leeg. Opmerkelijk. Filip Joos. Een vijfde van de zitjes in dit stadion is leeg. Opmerkelijk. Filip Joos

clock 11' eerste helft, minuut 11. Nederland knoeit wat achterin, Senegal profiteert niet. Nederland knoeit wat achterin, Senegal profiteert niet

clock 10' eerste helft, minuut 10. Sarr besluit over. Senegal gaat duidelijk uit van eigen kracht en maakt het Oranje best lastig. Sarr haalt in de draai uit vanaf het halve maantje, maar mikt zijn schot over. . Sarr besluit over Senegal gaat duidelijk uit van eigen kracht en maakt het Oranje best lastig. Sarr haalt in de draai uit vanaf het halve maantje, maar mikt zijn schot over.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Nederland versiert al snel een uitstekende kans. Nederland versiert al snel een uitstekende kans

clock 5' eerste helft, minuut 5. Grote kans voor Oranje. Knappe aanval van Oranje. Janssen steekt de bal heerlijk door naar Gakpo. Die pakt uit met een lage voorzet, maar Bergwijn kan net niet bij de bal. Senegal komt hier bijzonder goed weg. . Grote kans voor Oranje Knappe aanval van Oranje. Janssen steekt de bal heerlijk door naar Gakpo. Die pakt uit met een lage voorzet, maar Bergwijn kan net niet bij de bal. Senegal komt hier bijzonder goed weg.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De Ligt laat steekje vallen. De Ligt is nog niet helemaal wakker en gaat meteen in de fout. Sarr kan zich zo doorzetten op links en legt goed af voor Dia. Die wordt nog net op tijd afgeblokt door De Jong. Senegal puurt een corner uit, maar die levert niks op. . De Ligt laat steekje vallen De Ligt is nog niet helemaal wakker en gaat meteen in de fout. Sarr kan zich zo doorzetten op links en legt goed af voor Dia. Die wordt nog net op tijd afgeblokt door De Jong. Senegal puurt een corner uit, maar die levert niks op.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:02 eerste helft, 17 uur 02. Aftrap. Oranje laat de bal rollen. Schiet Nederland meteen goed uit de startblokken of brengt Senegal het team van Van Gaal in de problemen? . Aftrap Oranje laat de bal rollen. Schiet Nederland meteen goed uit de startblokken of brengt Senegal het team van Van Gaal in de problemen?

clock 16:58 vooraf, 16 uur 58. Het Wilhelmus weerklinkt in het Al Thumama Stadion, de Nederlandse spelers peppen zichzelf nog eens op. . Het Wilhelmus weerklinkt in het Al Thumama Stadion, de Nederlandse spelers peppen zichzelf nog eens op.

clock 16:49 vooraf, 16 uur 49. Ik geloof dat Senegal het sterkste Afrikaans team ooit op een WK heeft. Als er ooit een Afrikaans team kan doorstoten naar de halve finales, dan is het dit Senegal. Ook zonder Sadio Mané. Tom Saintfiet, bondscoach Gambia. Ik geloof dat Senegal het sterkste Afrikaans team ooit op een WK heeft. Als er ooit een Afrikaans team kan doorstoten naar de halve finales, dan is het dit Senegal. Ook zonder Sadio Mané. Tom Saintfiet, bondscoach Gambia

clock 16:45 vooraf, 16 uur 45. Kan Senegal Afrikaanse vloek doorbreken? Afrikaanse teams op een WK, het is nog geen schot in de roos geweest. De kwartfinale bleek tot dusver het hoogst haalbare. Drie Afrikaanse teams slaagden daar al in: Kameroen in 1990, Senegal in 2002 en Ghana in 2010. . Kan Senegal Afrikaanse vloek doorbreken? Afrikaanse teams op een WK, het is nog geen schot in de roos geweest. De kwartfinale bleek tot dusver het hoogst haalbare. Drie Afrikaanse teams slaagden daar al in: Kameroen in 1990, Senegal in 2002 en Ghana in 2010.

clock 16:39 vooraf, 16 uur 39. Depay maakt jacht op Van Persie. Depay is niet fit genoeg om te starten, het is maar de vraag of hij vanavond überhaupt in actie komt. De 28-jarige Barça-speler zit aan 42 goals voor Oranje en kan op dit WK dichter komen bij de Nederlandse topschutter aller tijden, Robin van Persie. Die scoorde 50 keer voor het Nederlandse team. . Depay maakt jacht op Van Persie Depay is niet fit genoeg om te starten, het is maar de vraag of hij vanavond überhaupt in actie komt. De 28-jarige Barça-speler zit aan 42 goals voor Oranje en kan op dit WK dichter komen bij de Nederlandse topschutter aller tijden, Robin van Persie. Die scoorde 50 keer voor het Nederlandse team.

clock 16:34 vooraf, 16 uur 34. Sterke cijfers voor Van Gaal. Louis van Gaal is aan zijn derde ambtstermijn toe als bondscoach van Oranje en tot dusver is dat een bijzonder succesvolle periode. Van Gaal zit aan 15 wedstrijden zonder nederlaag. . Sterke cijfers voor Van Gaal Louis van Gaal is aan zijn derde ambtstermijn toe als bondscoach van Oranje en tot dusver is dat een bijzonder succesvolle periode. Van Gaal zit aan 15 wedstrijden zonder nederlaag.

clock 16:13 vooraf, 16 uur 13.

clock 15:59 vooraf, 15 uur 59.

clock 10:32 vooraf, 10 uur 32. Van Dijk speelt zonder One Love-band. De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk speelt zo meteen (om 17 uur) de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal tegen Senegal zonder de One Love-band om zijn bovenarm. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) en de selectie van Oranje hebben dat besloten omdat de FIFA de verdediger anders meteen een gele kaart geeft. De voetbalbond en selectie van bondscoach Louis van Gaal wilden met de One Love-band graag een positieve boodschap uitdragen, voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. Ook Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken steunen die actie. Het is nog niet bekend hoe zij op de sancties van de FIFA reageren. Eden Hazard droeg de One Love-armband vrijdag in de vriendschappelijke interland tegen Egypte. Het is nog niet bekend of hij de band woensdag in de eerste groepsmatch op het WK tegen Canada ook zal dragen. De Franse aanvoerder Hugo Lloris zag al af van het dragen van de armband. Manuel Neuer (Duitsland) wil voet bij stuk houden. . Van Dijk speelt zonder One Love-band De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk speelt zo meteen (om 17 uur) de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal tegen Senegal zonder de One Love-band om zijn bovenarm. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) en de selectie van Oranje hebben dat besloten omdat de FIFA de verdediger anders meteen een gele kaart geeft. De voetbalbond en selectie van bondscoach Louis van Gaal wilden met de One Love-band graag een positieve boodschap uitdragen, voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. Ook Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken steunen die actie. Het is nog niet bekend hoe zij op de sancties van de FIFA reageren. Eden Hazard droeg de One Love-armband vrijdag in de vriendschappelijke interland tegen Egypte. Het is nog niet bekend of hij de band woensdag in de eerste groepsmatch op het WK tegen Canada ook zal dragen. De Franse aanvoerder Hugo Lloris zag al af van het dragen van de armband. Manuel Neuer (Duitsland) wil voet bij stuk houden.



clock 08:02 vooraf, 08 uur 02. WK in Qatar: Nederland. WK in Qatar: Nederland

clock 08:01 vooraf, 08 uur 01. WK in Qatar: Senegal. WK in Qatar: Senegal

clock 21-11-2022 21-11-2022.

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. We kunnen niet verbergen hoe belangrijk Sadio Mané is voor onze nationale ploeg, maar desondanks zijn we een geoliede machine. We hebben ook al matchen zonder Sadio gewonnen, zij het niet zo belangrijke als deze. Aliou Cissé, bondscoach Senegal. We kunnen niet verbergen hoe belangrijk Sadio Mané is voor onze nationale ploeg, maar desondanks zijn we een geoliede machine. We hebben ook al matchen zonder Sadio gewonnen, zij het niet zo belangrijke als deze. Aliou Cissé, bondscoach Senegal

clock 17:51 vooraf, 17 uur 51. WK voetbal 2022 Anderlecht-linksachter N'Diaye mag op valreep mee met Senegal naar WK

clock 17:43 vooraf, 17 uur 43. Nederland vermoedelijk met Gakpo en Noppert. Bondscoach Louis van Gaal was in zijn persconferentie aan de vooravond van de match tegen Senegal verrassend open over zijn vermoedelijke basiselftal. "Ik vind altijd dat er een balans moet zijn tussen creatieve spelers en 'loyale' spelers." "Gakpo is creatiever dan Klaassen, die meer een teamspeler is. Als Memphis (Depay) niet meedoet, hebben we een creatieve speler minder. Aangezien Janssen niet echt een creatieve speler is, is het logisch dat Gakpo zal spelen." Daarnaast lijkt het erop dat Andries Noppert in doel verrassend de voorkeur krijgt op Justin Bijlow en Remko Pasveer. "Maar ik geef nooit de opstelling prijs", bond Van Gaal plots in. . Nederland vermoedelijk met Gakpo en Noppert Bondscoach Louis van Gaal was in zijn persconferentie aan de vooravond van de match tegen Senegal verrassend open over zijn vermoedelijke basiselftal. "Ik vind altijd dat er een balans moet zijn tussen creatieve spelers en 'loyale' spelers."



"Gakpo is creatiever dan Klaassen, die meer een teamspeler is. Als Memphis (Depay) niet meedoet, hebben we een creatieve speler minder. Aangezien Janssen niet echt een creatieve speler is, is het logisch dat Gakpo zal spelen."



Daarnaast lijkt het erop dat Andries Noppert in doel verrassend de voorkeur krijgt op Justin Bijlow en Remko Pasveer. "Maar ik geef nooit de opstelling prijs", bond Van Gaal plots in.

clock 17:40 vooraf, 17 uur 40. Ik heb Sadio de dag na zijn blessure meteen gebeld. Er waren zoveel geruchten en ik wou als vriend weten hoe het zat. Er was nog een beetje hoop, maar het heeft helaas niet mogen zijn. Ik vind het heel triest voor hem. Virgil van Dijk (Nederland). Ik heb Sadio de dag na zijn blessure meteen gebeld. Er waren zoveel geruchten en ik wou als vriend weten hoe het zat. Er was nog een beetje hoop, maar het heeft helaas niet mogen zijn. Ik vind het heel triest voor hem. Virgil van Dijk (Nederland)

clock 17:40 - Vooraf Vooraf, 17 uur 40

clock Opstelling Senegal. Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Krépin Diatta, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr Opstelling Senegal Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Krépin Diatta, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr

clock Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Steven Berghuis, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Vincent Janssen, Steven Bergwijn Opstelling Nederland Andries Noppert, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Steven Berghuis, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Vincent Janssen, Steven Bergwijn