De emmer der vernedering loopt stilaan over: vindt Duitsland eindelijk eerherstel?

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de grote concurrenten van de Rode Duivels voor de wereldtitel in Qatar. Wat zijn bij hen de grote thema's? Wie moeten we in de gaten houden? En wat verwachten de experts? Vandaag aan de beurt: Duitsland.

Een breuk met het verleden. Sinds afgelopen zomer staat de Duitse nationale ploeg niet langer bekend als "Die Mannschaft". De reden? Te arrogant. Een logische zet volgens de Duitsers, want welke redenen had de Weltmeister van 2014 nog om hoog van de toren te blazen? Na het succes in Brazilië ging het steevast bergaf. Duitsland ging roemloos onderuit in de groepsfase van het WK in 2018. De uitschakeling door Engeland in de 1/8e finales van EURO 2020 betekende het einde van het tijdperk-Löw. Ook zijn vervanger Hansi Flick kreeg de motor niet aan de praat. Ervaren rot Thomas Müller mocht terugkeren na een drastische verjonging in de kern, maar ook in de Nations League zorgde dat niet voor de resultaten van weleer. De emmer loopt stilaan over. Kan Duitsland de opeenstapeling van vernederingen doorspoelen met een sterk toernooi?

Teleurstellend EK voor Mats Hummels, die het nu bekoopt met een niet-selectie.

De man op de voorpagina's

Het is bijna een gewoonte dat de naam Jamal Musiala gevolgd wordt door "tovernaar" of "wonderkind". De creatieve middenvelder verovert in een rotvaart de harten van de Bayern-aanhang. Zijn keuze voor het Duitse nationale team in februari van vorig jaar was dan ook een opluchting. De 19-jarige Musiala is geboren in Stuttgart, maar verhuisde op zijn 7 naar Engeland, waar hij de jeugdreeksen doorliep. Volgens lokale kenners moet hij de sensatie van het WK in Qatar worden. Alleen is zijn plekje in de basis nog niet verzekerd door enorme weelde. Musiala moet de strijd aangaan met Gündogan, Goretzka, Müller en Kimmich. Heeft Hansi Flick nog een plekje vrij voor een ruwe diamant?

Tovert Musiala ook voor zijn land?

Het talent dat u nog niet kent

Youssoufa Moukoko moet tijdens het WK nog 18 jaar worden, maar hij rijgt nu al de records aan elkaar. De spits van Dortmund is de jongste speler die aan de aftrap komt (16 jaar en 1 dag) én de jongste doelpuntenmaker in de Bundesliga. 17 dagen na zijn debuut in Duitsland scoorde hij ook al in de Champions League. Voormalig ploeggenoot Erling Haaland schuwt de complimenten voor Moukoko niet: "Hij is veel beter dan ik op die leeftijd. Hij speelde op z'n 15e al voor Dortmund, terwijl ik nog in mijn thuisstad voetbalde." Ook zijn cijfers liegen niet: in 14 Bundesliga-duels maakte de goaltjesdief 6 doelpunten en deelde hij 4 assists uit. Kan hij dat gemiddelde aanhouden in Qatar?

Youssoufa Moukoko heeft de goede vorm te pakken.

Wist je dit al?

Zoals heel wat collega's is hij een home made barista. Maar Kevin Trapp heeft een probleem: door zijn lactose-intolerantie kan hij niet genieten van zijn dagelijkse kopje koffie. Dus moest de derde keeper van de Duitsers overstappen naar plantaardige alternatieven. Zijn voorkeur ging uit naar havermelk, maar dat bleek niet zo makkelijk te bemachtigen in volle coronacrisis. In zijn bubbel van drie hechte vrienden - zelf actief in de sector - ontstond het wilde idee: "Waarom brengen we het niet zelf op de markt?" En zo zag "Oatmølk" het levenslicht, een verhaal waarmee Trapp zelfs Vogue haalde. Een ding staat vast: aan de Duitse ontbijttafel zal steevast een lekkere kop koffie klaarstaan.

Wat is de prognose van de lokale kenners?

Christoph Pauli - Aachener Zeitung "Na een vreselijk WK in Rusland, ligt de lat op de kwartfinales. Er wordt meer verwacht en geëist van de ploeg, maar die reist met vraagtekens af naar Qatar." "Verdedigend staat het niet altijd stabiel. Ook de voorbereiding en afgelopen Nations League-campagne verliep niet vlekkeloos. Dat fnuikt - misschien wel voor het eerst in de geschiedenis - het Duitse enthousiasme voor het WK. En daar heeft het gastland ook wat mee te maken."

Duitse fans verwachten niet alleen een sportief statement, maar ook een pro mensenrechten.

Nik Staiger - Spox.com "Iedereen hoopt een beetje dat Hansi Flick zijn goede lijn van Bayern kan doortrekken en het succes van 2014 kan terugbrengen. Dat betekent niet meteen eindwinst, maar de kwartfinales zijn het minimum voor deze selectie." "Veel Duitse fans verwachten niet alleen een sportief statement, maar ook een pro mensenrechten. Zeker met spelers als Leon Goretzka - een alom bekende weldoener - in de kern." "Over het algemeen zijn de Duitse fans wel optimistisch. Daar zitten Kimmich en Musiala voor iets tussen. Zij kunnen het verschil maken en tonen dat ook in hun wonderseizoen bij Bayern München."

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?

Resultaten laatste 5 matchen

Oman - Duitsland : 0-1 (vriendschappelijk)

: 0-1 (vriendschappelijk) Engeland - Duitsland : 3-3 (Nations League)

: 3-3 (Nations League) Duitsland - Hongarije: 0-1 (Nations League)

- Hongarije: 0-1 (Nations League) Duitsland - Italië: 5-2 (Nations League)

- Italië: 5-2 (Nations League) Hongarije - Duitsland: 1-1 (Nations League)