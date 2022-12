De "provocerende pressing" van Louis van Gaal: "Een masterclass om tegenstander lam te leggen"

WK-podcast De Tribune

Nederland-Argentinië! Dat wordt de eerste kwartfinale. Dat het er eentje mag worden zoals in 1978. Stef Wijnants en Eddy Demarez hekelen de kritiek in Nederland, verwachten meer efficiëntie bij de Argentijnen, zien Foden niet maar Rashford wel in de basis vanavond en over Polen zijn we summier.