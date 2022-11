Van de hemel naar de hel: Ecuador ziet Valencia én opmerkelijke statistiek weggedragen worden

In het rijtje met Ronaldo en Messi

Met zijn drie doelpunten knalde Valencia zich vandaag in een heleboel indrukwekkende lijstjes.

Hij is niet alleen de all-time-topscorer van zijn land. Straffer nog: ondanks zijn afwezigheid in 2018, is Valencia sinds 2014 in Brazilië de mede-topscorer in de groepsfases van het wereldkampioenschap.

Enkel Cristiano Ronaldo en Messi maakten in die periode al evenveel doelpunten in de groepsfase als de Ecuadoriaan. Eusebio ('66), Paolo Rossi (82') en Salenko (94') deden het in een ander leven.