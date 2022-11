Matig Oranje mag tevreden zijn met een gelijkspel tegen sterk Ecuador

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Nederland raakt niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Ecuador, dat misschien wel wat meer verdiende. Gakpo opende al vroeg de score, maar nadien was het toch vooral Ecuador dat voor dreiging zorgde. Kort voor de rust werd de gelijkmaker van Estupinan nog afgekeurd, kort erna telde de 1-1 van Valencia wél. De lat voorkwam dat Plata er zelfs 1-2 van maakte. Nederland blijft groepsleider met evenveel punten als Ecuador en staat met de slotmatch tegen Qatar al met anderhalf been in de volgende ronde. . Einde Nederland raakt niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Ecuador, dat misschien wel wat meer verdiende. Gakpo opende al vroeg de score, maar nadien was het toch vooral Ecuador dat voor dreiging zorgde. Kort voor de rust werd de gelijkmaker van Estupinan nog afgekeurd, kort erna telde de 1-1 van Valencia wél. De lat voorkwam dat Plata er zelfs 1-2 van maakte. Nederland blijft groepsleider met evenveel punten als Ecuador en staat met de slotmatch tegen Qatar al met anderhalf been in de volgende ronde.

clock 90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Spanning op de gezichten bij de Nederlandse én Ecuadoraanse supporters. Beide ploegen behouden alle kansen op de volgende ronde als het bij 1-1 blijft. . Spanning op de gezichten bij de Nederlandse én Ecuadoraanse supporters. Beide ploegen behouden alle kansen op de volgende ronde als het bij 1-1 blijft.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. 6 minuten extra. We zijn twee minuten ver in zes minuten extra tijd. Krijgen we nog een winnaar in deze wedstrijd? . 6 minuten extra We zijn twee minuten ver in zes minuten extra tijd. Krijgen we nog een winnaar in deze wedstrijd?

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Rodriguez laat zich meteen zien. Na een terugspeelbal van Aké snelt hij naar Noppert en blokt de uittrap af. De Nederlandse doelman komt met de schrik vrij. . Rodriguez laat zich meteen zien. Na een terugspeelbal van Aké snelt hij naar Noppert en blokt de uittrap af. De Nederlandse doelman komt met de schrik vrij.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Ik denk dat ze Valencia toch weer zullen oplappen voor die laatste groepswedstrijd. Eddy Demarez. Ik denk dat ze Valencia toch weer zullen oplappen voor die laatste groepswedstrijd. Eddy Demarez

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Valencia moet het veld verlaten.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Ecuador, Kevin Rodríguez erin, Gonzalo Plata eruit wissel substitution out Gonzalo Plata substitution in Kevin Rodríguez

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Ecuador, Romario Ibarra erin, Enner Valencia eruit wissel substitution out Enner Valencia substitution in Romario Ibarra

clock 90' tweede helft, minuut 90. Valencia moet het veld verlaten met blessure. Valencia moet het veld verlaten met blessure

clock 90' tweede helft, minuut 90. Valencia wordt afgevoerd. Het duurt zijn tijd vooraleer Valencia naar de kant gebracht wordt. De doelpuntenmaker wordt op een draagbaar afgevoerd, bij Ecuador zullen ze toch een beetje hun hart vasthouden. Ook Plata wordt vervangen, Rodriguez en Ibarra mogen de slotfase volmaken. . Valencia wordt afgevoerd Het duurt zijn tijd vooraleer Valencia naar de kant gebracht wordt. De doelpuntenmaker wordt op een draagbaar afgevoerd, bij Ecuador zullen ze toch een beetje hun hart vasthouden. Ook Plata wordt vervangen, Rodriguez en Ibarra mogen de slotfase volmaken.

clock 88' Valencia geblesseerd. Valencia gaat liggen, het ziet ernaar uit dat de doelpuntenmaker zijn wedstrijd moet staken. . tweede helft, minuut 88. injury Valencia geblesseerd Valencia gaat liggen, het ziet ernaar uit dat de doelpuntenmaker zijn wedstrijd moet staken.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Je kan niet anders dan concluderen dat dit Nederland erg onmondig is. Eddy Demarez. Je kan niet anders dan concluderen dat dit Nederland erg onmondig is. Eddy Demarez

clock 86' tweede helft, minuut 86. Spanning in Groep A. De slotspeeldag in Groep A dient zich als bijzonder spannend aan als het bij deze 1-1-stand blijft. Nederland en Ecuador tellen dan elk 4 punten, maar ook Senegal doet nog volop mee met drie punten. . Spanning in Groep A De slotspeeldag in Groep A dient zich als bijzonder spannend aan als het bij deze 1-1-stand blijft. Nederland en Ecuador tellen dan elk 4 punten, maar ook Senegal doet nog volop mee met drie punten.

clock 83' Doet Valencia er vanavond nog ééntje bij? tweede helft, minuut 83. Doet Valencia er vanavond nog ééntje bij?

clock 81' tweede helft, minuut 81. Ecuador dwingt nog eens een hoekschop af. Preciado kan opnieuw uithalen op de afvallende bal, maar dit keer is zijn schot minder goed gericht dan bij de afgekeurde goal net voor de rust. . Ecuador dwingt nog eens een hoekschop af. Preciado kan opnieuw uithalen op de afvallende bal, maar dit keer is zijn schot minder goed gericht dan bij de afgekeurde goal net voor de rust.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Nederland, Wout Weghorst erin, Cody Gakpo eruit wissel substitution out Cody Gakpo substitution in Wout Weghorst

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Nederland, Marten de Roon erin, Teun Koopmeiners eruit wissel substitution out Teun Koopmeiners substitution in Marten de Roon

clock 79' tweede helft, minuut 79. Dubbele wissel. Van Gaal ziet dat het vierkant draait bij Oranje en dus grijpt hij nog maar eens in. Meteen met een dubbele wissel: Weghorst en De Roon lossen Koopmeiners en doelpuntenmaker Gakpo af. . Dubbele wissel Van Gaal ziet dat het vierkant draait bij Oranje en dus grijpt hij nog maar eens in. Meteen met een dubbele wissel: Weghorst en De Roon lossen Koopmeiners en doelpuntenmaker Gakpo af.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Tijd voor de eerste wissel bij Ecuador. Sarmiento komt tussen de lijnen, Estrada mag gaan rusten. . Tijd voor de eerste wissel bij Ecuador. Sarmiento komt tussen de lijnen, Estrada mag gaan rusten.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Gakpo baalt.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Ecuador, Jeremy Sarmiento erin, Michael Estrada eruit wissel substitution out Michael Estrada substitution in Jeremy Sarmiento

clock 74' Gakpo laattijdig afgevlagd. Gakpo kan zich doorzetten, maar het is meteen duidelijk dat hij meters buitenspel loopt. Toch mag hij doorgaan, maar hij legt de bal voorlangs. Uiteindelijk wordt er toch gefloten voor buitenspel. . tweede helft, minuut 74. offside Gakpo laattijdig afgevlagd Gakpo kan zich doorzetten, maar het is meteen duidelijk dat hij meters buitenspel loopt. Toch mag hij doorgaan, maar hij legt de bal voorlangs. Uiteindelijk wordt er toch gefloten voor buitenspel.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Gakpo loopt Estupinan onderuit en smoort zo een counter in de kiem. Geel zou je denken, maar de Nederlandse doelpuntenmaker komt ervan af zonder kaart. . Gakpo loopt Estupinan onderuit en smoort zo een counter in de kiem. Geel zou je denken, maar de Nederlandse doelpuntenmaker komt ervan af zonder kaart.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Er zijn te weinig momenten van inspiratie bij Nederland en dus gaat Klaassen eraf. Berghuis moet voor extra ideeën zorgen. Eddy Demarez. Er zijn te weinig momenten van inspiratie bij Nederland en dus gaat Klaassen eraf. Berghuis moet voor extra ideeën zorgen. Eddy Demarez

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Nederland, Steven Berghuis erin, Davy Klaassen eruit wissel substitution out Davy Klaassen substitution in Steven Berghuis

clock 66' tweede helft, minuut 66. Eindelijk nog eens wat dreiging van Nederland. Koopmeiners kan uithalen aan het halve maantje, maar zijn schot lijkt nergens naar en gaat ruim naast. . Eindelijk nog eens wat dreiging van Nederland. Koopmeiners kan uithalen aan het halve maantje, maar zijn schot lijkt nergens naar en gaat ruim naast.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Ecuador gaat vol voor de overwinning. Valencia zet zich nog eens door op links en legt goed terug op Estrada, maar diens schot is te slap. . Ecuador gaat vol voor de overwinning. Valencia zet zich nog eens door op links en legt goed terug op Estrada, maar diens schot is te slap.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Nederland komt goed weg! Plata tegen de lat. Nederland komt goed weg! Plata tegen de lat

clock 59' tweede helft, minuut 59. Plata op de lat! Nederland kruipt door het oog van de naald! Een gevaarlijke schuiver van Valencia wordt afgeblokt door Van Dijk en in de herneming haalt Plata snoeihard uit. Zijn schot spat uiteen op de lat! . Plata op de lat! Nederland kruipt door het oog van de naald! Een gevaarlijke schuiver van Valencia wordt afgeblokt door Van Dijk en in de herneming haalt Plata snoeihard uit. Zijn schot spat uiteen op de lat!

clock 58' tweede helft, minuut 58. Schorsing voor Mendez. Mendez maait Depay onderuit en dat komt hem op een gele kaart te staan. Omdat hij ook in de openingswedstrijd tegen Qatar al geel pakte moet hij geschorst toekijken bij de laatste groepswedstrijd tegen Senegal. . Schorsing voor Mendez Mendez maait Depay onderuit en dat komt hem op een gele kaart te staan. Omdat hij ook in de openingswedstrijd tegen Qatar al geel pakte moet hij geschorst toekijken bij de laatste groepswedstrijd tegen Senegal.

clock 57' Gele kaart voor Jhegson Méndez van Ecuador tijdens tweede helft, minuut 57 yellow card Jhegson Méndez Ecuador

clock 57' tweede helft, minuut 57. Bezorgde blikken op de bank bij Oranje. Ecuador blijkt een bijzonder lastige klant voor onze noorderburen. Het is een wedstrijd die nog alle kanten uit kan. . Bezorgde blikken op de bank bij Oranje. Ecuador blijkt een bijzonder lastige klant voor onze noorderburen. Het is een wedstrijd die nog alle kanten uit kan.

clock 56' Wat een reeks voor Enner Valencia! tweede helft, minuut 56. Wat een reeks voor Enner Valencia!

clock 52' tweede helft, minuut 52. Ecuador viert de gelijkmaker.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Dan toch de gelijkmaker: derde WK-doelpunt voor Valencia. Dan toch de gelijkmaker: derde WK-doelpunt voor Valencia

clock 50' tweede helft, minuut 50. Valencia tikt binnen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Dan toch 1-1! Ecuador schiet fel uit de startblokken en krijgt wat het verdient: de gelijkmaker! Na balverlies bij Oranje schakelt Ecuador snel om. Noppert kan een lage knal van Estupinan nog pareren, maar legt de bal ook panklaar voor Valencia. Die laat de kans niet liggen en maakte zijn derde goal op dit WK. . Dan toch 1-1! Ecuador schiet fel uit de startblokken en krijgt wat het verdient: de gelijkmaker! Na balverlies bij Oranje schakelt Ecuador snel om. Noppert kan een lage knal van Estupinan nog pareren, maar legt de bal ook panklaar voor Valencia. Die laat de kans niet liggen en maakte zijn derde goal op dit WK.

clock 49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Enner Valencia van Ecuador. 1, 1. goal Nederland Ecuador einde 1 1

clock 48' tweede helft, minuut 48. Kan Ecuador in de tweede helft wel vieren?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 18:05 tweede helft, 18 uur 05. 2e helft. Van Gaal grijpt in bij de start van de tweede helft. Depay wordt nu al in de ploeg gedropt bij Oranje. Hij neemt de plaats in van Bergwijn. Geen wissels bij Ecuador. . 2e helft Van Gaal grijpt in bij de start van de tweede helft. Depay wordt nu al in de ploeg gedropt bij Oranje. Hij neemt de plaats in van Bergwijn. Geen wissels bij Ecuador.

clock 17:46 rust, 17 uur 46. Vervanging bij Nederland, Memphis Depay erin, Steven Bergwijn eruit wissel substitution out Steven Bergwijn substitution in Memphis Depay

clock 17:51 rust, 17 uur 51. Een harde knal van Gakpo in de korte hoek bezorgt Nederland een 1-0 ruststand.

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Geen makkelijke eerste helft voor Nederland, maar Oranje leidt halfweg wel met 1-0 tegen Ecuador. Gakpo opende al na amper 5 minuten de score. Ecuador moest even bekomen, maar maakte het Nederland nadien knap lastig. Noppert hield Valencia met een fraaie redding van de gelijkmaker. Kort voor de rust trof Estupinan wél raak, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel. . Rust Geen makkelijke eerste helft voor Nederland, maar Oranje leidt halfweg wel met 1-0 tegen Ecuador. Gakpo opende al na amper 5 minuten de score. Ecuador moest even bekomen, maar maakte het Nederland nadien knap lastig. Noppert hield Valencia met een fraaie redding van de gelijkmaker. Kort voor de rust trof Estupinan wél raak, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. De gelijkmaker van Estupinan wordt afgekeurd voor buitenspel. De gelijkmaker van Estupinan wordt afgekeurd voor buitenspel

clock 45+4' Gelijkmaker afgekeurd! Dolle vreugde bij Ecuador, maar ze is van korte duur. Preciado haalt na de corner hard uit op de afvallende bal en Noppert is kansloos na de deviatie van Estupinan. De treffer wordt evenwel afgekeurd voor buitenspel van Porozo, die het zicht van de Nederlandse doelman belemmerde. . eerste helft, minuut 49. offside Gelijkmaker afgekeurd! Dolle vreugde bij Ecuador, maar ze is van korte duur. Preciado haalt na de corner hard uit op de afvallende bal en Noppert is kansloos na de deviatie van Estupinan. De treffer wordt evenwel afgekeurd voor buitenspel van Porozo, die het zicht van de Nederlandse doelman belemmerde.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Ecuador komt nog eens piepen op een vrije trap van Estupinan. Valencia kan koppen en dwingt via Aké nog een hoekschop af. . Ecuador komt nog eens piepen op een vrije trap van Estupinan. Valencia kan koppen en dwingt via Aké nog een hoekschop af.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 3 minuten extra. Met de rust in zicht lijkt Oranje zijn zaakjes toch onder controle te hebben. Kan Ecuador nog eens versnellen in de blessuretijd? . 3 minuten extra Met de rust in zicht lijkt Oranje zijn zaakjes toch onder controle te hebben. Kan Ecuador nog eens versnellen in de blessuretijd?

clock 42' eerste helft, minuut 42. Nederland heeft offensief na die goal nog maar weinig gebracht. Of kúnnen brengen, moeten we zeggen. Eddy Demarez. Nederland heeft offensief na die goal nog maar weinig gebracht. Of kúnnen brengen, moeten we zeggen. Eddy Demarez

clock 38' Bloedvorm noemen ze dat. eerste helft, minuut 38. Bloedvorm noemen ze dat.

clock 37' eerste helft, minuut 37. De Ecuadoraanse storm lijkt wat gaan liggen. Nederland probeert weer wat rust in de ploeg te krijgen. . De Ecuadoraanse storm lijkt wat gaan liggen. Nederland probeert weer wat rust in de ploeg te krijgen.

clock 33' Noppert voorkomt de 1-1! De gelijkmaker hangt in de lucht en bijna was het zelfs zover! Valencia kapt naar zijn rechter en haalt uit vanaf de rand van de zestien. Noppert kan de bal met een prima redding in hoekschop werken. . eerste helft, minuut 33. crucial save Noppert voorkomt de 1-1! De gelijkmaker hangt in de lucht en bijna was het zelfs zover! Valencia kapt naar zijn rechter en haalt uit vanaf de rand van de zestien. Noppert kan de bal met een prima redding in hoekschop werken.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Noppert duikt goed de hoek in en redt schot van Valencia. Noppert duikt goed de hoek in en redt schot van Valencia

clock 29' eerste helft, minuut 29. Knappe aanval, Oranje beeft. Ecuador blijft nu komen. Valencia zet zich door op links en brengt de bal laag voor. Estrada tikt enig mooi door tot bij Preciado, maar die kan niet meteen besluiten. Vanuit een scherpe hoek dwingt hij wel nog een hoekschop af, maar die levert niks op. . Knappe aanval, Oranje beeft Ecuador blijft nu komen. Valencia zet zich door op links en brengt de bal laag voor. Estrada tikt enig mooi door tot bij Preciado, maar die kan niet meteen besluiten. Vanuit een scherpe hoek dwingt hij wel nog een hoekschop af, maar die levert niks op.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Nieuw prikje van Ecuador. Estupinan brengt de bal goed voor doel en daar moet Van Dijk redding brengen voor Nederland. Hij kopt de bal autoritair weg. . Nieuw prikje van Ecuador. Estupinan brengt de bal goed voor doel en daar moet Van Dijk redding brengen voor Nederland. Hij kopt de bal autoritair weg.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Twee keer in de buurt van het doel: "Ecuador komt in de match". Twee keer in de buurt van het doel: "Ecuador komt in de match"

clock 25' eerste helft, minuut 25. Ecuador groeit in de wedstrijd. Komt Ecuador eindelijk onder stoom? Caicedo snijdt vanaf links de zestien in en legt goed af voor Plata, maar die kan onvoldoende bij de bal. De Zuid-Amerikanen schuiven op. . Ecuador groeit in de wedstrijd Komt Ecuador eindelijk onder stoom? Caicedo snijdt vanaf links de zestien in en legt goed af voor Plata, maar die kan onvoldoende bij de bal. De Zuid-Amerikanen schuiven op.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Ecuador raakt nauwelijks vooruit en speelt de bal te makkelijk kwijt. Eddy Demarez. Ecuador raakt nauwelijks vooruit en speelt de bal te makkelijk kwijt. Eddy Demarez

clock 18' eerste helft, minuut 18. Nederland heeft alles netjes onder controle. Noppert staat erbij en kijkt ernaar. Anderzijds slaagt ook Nederland er niet meer in om voor doelgevaar te zorgen. . Nederland heeft alles netjes onder controle. Noppert staat erbij en kijkt ernaar. Anderzijds slaagt ook Nederland er niet meer in om voor doelgevaar te zorgen.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Ecuador slaagt er voorlopig niet in om te reageren. Valencia wordt wel eens in stelling gebracht, maar hij krijgt zijn schot niet doorheen een bos van Oranje-spelers. . Ecuador slaagt er voorlopig niet in om te reageren. Valencia wordt wel eens in stelling gebracht, maar hij krijgt zijn schot niet doorheen een bos van Oranje-spelers.

clock 12' Snelste treffer op dit WK. Gakpo trof raak na amper 5 minuten en 4 seconden. Dat is meteen de snelste goal tot nu toe op dit WK. . eerste helft, minuut 12. statistics Snelste treffer op dit WK Gakpo trof raak na amper 5 minuten en 4 seconden. Dat is meteen de snelste goal tot nu toe op dit WK.

clock 10' eerste helft, minuut 10. 1-0 Nederland, het snelste doelpunt dit WK.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Cody Gakpo scoort zijn tweede op dit WK: 1-0 Nederland. Cody Gakpo scoort zijn tweede op dit WK: 1-0 Nederland

clock 8' eerste helft, minuut 8. Gapko trapt op doel en scoort de 1-0.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Gakpo opent wéér de score! Gakpo doet het opnieuw voor Nederland! Net als tegen Senegal opent hij de score. Nu wel een pak vroeger in de wedstrijd. Vanaf de rand van de zestien mikt hij de bal knap buiten het bereik van Galindez. . Gakpo opent wéér de score! Gakpo doet het opnieuw voor Nederland! Net als tegen Senegal opent hij de score. Nu wel een pak vroeger in de wedstrijd. Vanaf de rand van de zestien mikt hij de bal knap buiten het bereik van Galindez.

clock 6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Cody Gakpo van Nederland. 1, 0. goal Nederland Ecuador einde 1 0

clock 5' eerste helft, minuut 5. We kunnen nu al wat extra tijd noteren. Preciado heeft verzorging nodig en moet zelfs even naar de kant, maar het lijkt al bij al mee te vallen. . We kunnen nu al wat extra tijd noteren. Preciado heeft verzorging nodig en moet zelfs even naar de kant, maar het lijkt al bij al mee te vallen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:58 eerste helft, 16 uur 58. Passie bij Ecuador. Volle overgave bij de Ecuadoraanse spelers tijdens hun volkslied. Kunnen ze die gedrevenheid straks ook omzetten op het veld? . Passie bij Ecuador Volle overgave bij de Ecuadoraanse spelers tijdens hun volkslied. Kunnen ze die gedrevenheid straks ook omzetten op het veld?

clock 17:01 eerste helft, 17 uur 01. Aftrap. Ecuador brengt de bal aan het rollen. Kunnen de Zuid-Amerikanen Nederland doen wankelen? . Aftrap Ecuador brengt de bal aan het rollen. Kunnen de Zuid-Amerikanen Nederland doen wankelen?

clock 16:47 Jurriën Timber treedt in de voetsporen van Patrick Kluivert. vooraf, 16 uur 47. Jurriën Timber treedt in de voetsporen van Patrick Kluivert.

clock 16:32 vooraf, 16 uur 32. Na Kroatië en Polen, nu Oranje? Zo goed Oranje op het WK scoort tegen Zuid-Amerikaanse landen, zo belabberd zijn de resultaten van Ecuador tegen Europese landen. Ecuador won slechts twee van de zeven WK-wedstrijden tegen Europese ploegen, alleen Kroatië in 2002 en Polen in 2006 werden verslagen. . Na Kroatië en Polen, nu Oranje? Zo goed Oranje op het WK scoort tegen Zuid-Amerikaanse landen, zo belabberd zijn de resultaten van Ecuador tegen Europese landen. Ecuador won slechts twee van de zeven WK-wedstrijden tegen Europese ploegen, alleen Kroatië in 2002 en Polen in 2006 werden verslagen.

clock 16:29 Doet Valencia het vanavond opnieuw voor Ecuador? vooraf, 16 uur 29. Doet Valencia het vanavond opnieuw voor Ecuador?

clock 16:28 vooraf, 16 uur 28. Depay weer op de bank. Depay was niet fit genoeg om te starten tegen Senegal en begint ook vandaag op de bank. De 28-jarige Barça-speler mocht in de eerste wedstrijd na een uur invallen. Scoren lukte hem niet en zo blijft hij voorlopig steken op 42 goals voor Oranje. Nog 8 treffers verwijderd van de Nederlandse topschutter aller tijden, Robin van Persie. Die scoorde 50 keer voor het Nederlandse team. . Depay weer op de bank Depay was niet fit genoeg om te starten tegen Senegal en begint ook vandaag op de bank. De 28-jarige Barça-speler mocht in de eerste wedstrijd na een uur invallen. Scoren lukte hem niet en zo blijft hij voorlopig steken op 42 goals voor Oranje. Nog 8 treffers verwijderd van de Nederlandse topschutter aller tijden, Robin van Persie. Die scoorde 50 keer voor het Nederlandse team.

clock 16:25 Verbroedering bij de Nederlandse en Ecuadoraanse fans. vooraf, 16 uur 25. Verbroedering bij de Nederlandse en Ecuadoraanse fans.

clock 16:12 vooraf, 16 uur 12. Oranje verliest zelden tegen Zuid-Amerikanen. Nederland heeft een aardige track record tegen Zuid-Amerikaanse landen op het WK. Het verloor maar twee van de voorgaande 14 WK-ontmoetingen met Zuid-Amerikaanse landen. Eén daarvan was wel een bijzonder pijnlijk verlies, in de finale van het WK 1978 tegen Argentinië. . Oranje verliest zelden tegen Zuid-Amerikanen Nederland heeft een aardige track record tegen Zuid-Amerikaanse landen op het WK. Het verloor maar twee van de voorgaande 14 WK-ontmoetingen met Zuid-Amerikaanse landen. Eén daarvan was wel een bijzonder pijnlijk verlies, in de finale van het WK 1978 tegen Argentinië.

clock 16:12 vooraf, 16 uur 12. Slechts één wijziging in de basisploeg van Ecuador. Ibarra moet daar plaatsruimen voor Porozo. . Slechts één wijziging in de basisploeg van Ecuador. Ibarra moet daar plaatsruimen voor Porozo.

clock 16:04 vooraf, 16 uur 04. Van Gaal voert drie wissels door. Drie wissels in de basis bij Oranje tegenover de eerste wedstrijd tegen Senegal. De Ligt, Janssen en Berghuis zijn hun basisplaats kwijt. Timber, Koopmeiners en Klaassen komen in de ploeg. . Van Gaal voert drie wissels door Drie wissels in de basis bij Oranje tegenover de eerste wedstrijd tegen Senegal. De Ligt, Janssen en Berghuis zijn hun basisplaats kwijt. Timber, Koopmeiners en Klaassen komen in de ploeg.

clock 14:20 vooraf, 14 uur 20. Knap Nederlands reeksje. De Nederlanders mogen vandaag met vertrouwen aantreden tegen Ecuador, want Oranje is bezig met een mooi reeksje. Na de gewonnen wedstrijd tegen Senegal verloren onze noorderburen nu al 14 wedstrijden op rij niet meer in de groepsfase op een WK. De laatste nederlaag? Dat was op het WK in 1994 na een 1-0 nederlaag tegen... België. . Knap Nederlands reeksje De Nederlanders mogen vandaag met vertrouwen aantreden tegen Ecuador, want Oranje is bezig met een mooi reeksje. Na de gewonnen wedstrijd tegen Senegal verloren onze noorderburen nu al 14 wedstrijden op rij niet meer in de groepsfase op een WK. De laatste nederlaag? Dat was op het WK in 1994 na een 1-0 nederlaag tegen... België.



clock 25-11-2022 25-11-2022.

clock 14:13 vooraf, 14 uur 13. Vraagtekens over Valencia. Het is nog onduidelijk of prijsschutter Enner Valencia bij Ecuador in actie zal komen. "We kijken er vandaag weer naar", lichtte de Ecuadoriaanse bondscoach toe. "We moeten de laatste training afwachten en dan verder kijken." Valencia scoorde zondag beide goals in de 0-2 overwinning van Ecuador tegen Qatar. De 33-jarige aanvaller van Fenerbahçe werd tegen Qatar gewisseld na een klap op zijn enkel. "Hij heeft geen blessure, dat is goed. Maar het was een zware klap. Zoiets heeft altijd gevolgen", besloot Alfaro. . Vraagtekens over Valencia Het is nog onduidelijk of prijsschutter Enner Valencia bij Ecuador in actie zal komen. "We kijken er vandaag weer naar", lichtte de Ecuadoriaanse bondscoach toe. "We moeten de laatste training afwachten en dan verder kijken." Valencia scoorde zondag beide goals in de 0-2 overwinning van Ecuador tegen Qatar. De 33-jarige aanvaller van Fenerbahçe werd tegen Qatar gewisseld na een klap op zijn enkel. "Hij heeft geen blessure, dat is goed. Maar het was een zware klap. Zoiets heeft altijd gevolgen", besloot Alfaro.

clock 14:11 vooraf, 14 uur 11. "Vechten tot het einde". Na de 0-2 overwinning in de openingswedstrijd tegen Qatar zit het wel goed met de stemming bij de Ecuadoranen. "We zijn erg trots. We hebben ons land veel vreugde gebracht en zullen de wedstrijd tegen Nederland op dezelfde manier benaderen als tegen Qatar", zei Los Angeles FC-middenvelder Jhegson Mendez. Ook de Argentijnse bondscoach van Ecuador Gustavo Alfaro kijkt vooruit naar het tweede groepsduel tegen Nederland. "We spelen nu tegen een team dat wereldkampioen wil worden", aldus Alfaro. "We hebben niets te verliezen. We zullen vechten en rennen tot het einde." . "Vechten tot het einde" Na de 0-2 overwinning in de openingswedstrijd tegen Qatar zit het wel goed met de stemming bij de Ecuadoranen. "We zijn erg trots. We hebben ons land veel vreugde gebracht en zullen de wedstrijd tegen Nederland op dezelfde manier benaderen als tegen Qatar", zei Los Angeles FC-middenvelder Jhegson Mendez.

Ook de Argentijnse bondscoach van Ecuador Gustavo Alfaro kijkt vooruit naar het tweede groepsduel tegen Nederland. "We spelen nu tegen een team dat wereldkampioen wil worden", aldus Alfaro. "We hebben niets te verliezen. We zullen vechten en rennen tot het einde."

clock 14:10 - Vooraf Vooraf, 14 uur 10

clock Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Teun Koopmeiners, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Steven Bergwijn Opstelling Nederland Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Teun Koopmeiners, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Steven Bergwijn

clock Opstelling Ecuador. Hernán Galindez, Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Enner Valencia, Michael Estrada Opstelling Ecuador Hernán Galindez, Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Enner Valencia, Michael Estrada