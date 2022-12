Nederland is eerste kwartfinalist op WK na zakelijke prestatie (met uitschieter) tegen VS

Nederland - Verenigde Staten in een notendop

Nederland boezemt USA angst in

Weah blies een comateuze eerste helft op het einde leven in met een harde knal op Noppert. Het was echter opnieuw aan de overkant dat de goal viel. Dumfries leverde een kopie af van zijn assist bij de 1-0. Deze keer mocht Blind afwerken.

Oranje antwoordde in de tiende minuut met een heerlijk uitgespeeld doelpunt. Gakpo stuurde Dumfries weg en die bood Memphis de 1-0 aan. Meteen ging het slot op de grendel. Als een boa constrictor wrong Nederland al het leven uit de wedstrijd. De Amerikanen durfden niet voluit te pressen, uit vrees om in het mes te lopen.

Dumfries stelt kwalificatie Oranje veilig

De tweede helft begon met een Amerikaans offensiefje. Ream had pech dat de bal op zijn knie viel, Pulisic mikte mak op Noppert en McKennie vuurde over. Tussendoor verschalkte Zimmerman wel bijna zijn doelman.

Gaandeweg herstelde Nederland de totale controle over de wedstrijd. "Een masterclass in resultaatvoetbal", noemde Stef Wijnants de klinische prestatie van Oranje. Maar in voetbal moet je altijd rekening houden met het onverwachte. Zo werkte de zeer beperkte invaller Wright met een ongewild geniale baltoets de 2-1 over Noppert. De Amerikanen bruisten plots weer van de energie.

Gelukkig voor onze noorderburen was Dumfries er nog. Volledig vergeten aan de tweede paal nam hij de twijfel helemaal weg met de 3-1. Nederland kwam niet meer in de problemen en neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van Argentinië-Australië.