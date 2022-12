Wordt Louis van Gaal de opvolger van Roberto Martinez? "Dan moet je mijn vrouw Truus overtuigen"

"Ze hebben nochtans spelers rondlopen die ik echt geweldig vind. Maar in mijn ogen draait het altijd om het team. Kijk, ze hadden gisteren gewoon moeten winnen en dan waren ze gewoon gekwalificeerd. Maar voetbal draait niet alleen maar om techniek en tactiek, er komt ook geluk bij kijken."

De Rode Duivels dropen donderdag af op de Wereldbeker. "Verrast ben ik niet", sprak Louis van Gaal daags na de wedstrijd. "Wij wonnen in de Nations League ook nog tweemaal van België."

Van Gaals collega Roberto Martinez zwaaide na de wedstrijd tegen Kroatië af bij de Rode Duivels. Louis van Gaal zal straks na het WK hetzelfde doen bij Oranje, Ronald Koeman neemt over. Is Van Gaal geïnteresseerd om de vacante positie van Belgisch bondscoach in te vullen?



"België is een mooi land, met heel vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis. Ik heb er al over nagedacht, maar dan moet je mijn vrouw Truus overtuigen", lachte hij. "Ik kan altijd vrije beslissingen nemen."



"Maar ik ben hier met Nederland bezig, wij willen wereldkampioen worden. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan, daarna zullen we wel zien of er aanbiedingen komen. Maar ik weet dat als we wereldkampioen worden, er wel aanbiedingen zullen komen", besloot Van Gaal.