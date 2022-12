Nog lang geen euforie in Nederlandse pers: "Geen schoonheidsprijs, wel tactisch feilloos"

"Die goal voelde bovenal als een opluchting. Even leek Oranje het zichzelf nog totaal onnodig moeilijk te maken in Doha, in een fase waarin de wedstrijd allang beslist had moeten zijn."

De VS zaaide nog even paniek met de aansluitingstreffer, maar de 3-1 van Dumfries nam de twijfels weg.

"Het Nederlands elftal kwam na de 3-1 niet meer in de problemen, waardoor weer het Oranje-overwinningslied ‘Wij houden van Oranje’ van André Hazes in het verre Doha door de speakers klonk en de spelers van Van Gaal de bekende cirkel rond de middenstip maakten, ditmaal in een hossende variant."

"Vleugje totaalvoetbal en de waarde van de wingbacks"

Ook bij Voetbal International bewaren ze de lofzang nog even in het vriesvak. "Oranje naar de kwartfinale met Dumfries als grote uitblinker", titelt VI.

"Aan de 1-0 ging een aanval met liefst twintig passes vooraf, meer dan bij iedere WK-goal van het Nederlands elftal sinds 1966."

"Dat was een mooie statistiek, die in de smaak zal vallen bij Nederlandse liefhebbers van aanvallend voetbal. Verder kwamen zij weinig aan hun trekken."

De NOS zag hoe "afwachtend Oranje met vleugje totaalvoetbal" in de kwartfinales staat.

"Het spel hield niet over, maar het Nederlands elftal heeft met een 3-1 overwinning op de Verenigde Staten beslag gelegd op een plek in de kwartfinales van het WK. Via twee bevliegingen kwam Oranje op 2-0 en na de Amerikaanse tegengoal werd het even spannend in Al Rayyan."

"Het ging vooraf over de amusementswaarde van het Nederlands elftal. Die was niet bijster hoog in de eerste drie groepsduels. Tegen de Verenigde Staten liet Oranje dan eindelijk een staaltje totaalvoetbal zien. Al was het slechts in een opwelling."



"Het vleugje totaalvoetbal, de waarde van de wingbacks en het debuut van Simons. Voldoende om naar uit te kijken voor de volgende ronde."