Louis van Gaal is kritisch na zege en geeft spelers dag vrij: "Ze worden beetje ziek van mij"

Echt uitgelaten was Louis van Gaal niet na de gewonnen achtste finale van Oranje. "Het kan nog wel beter, hoor", vertelde hij meteen.

"We hebben fantastische doelpunten gezien, dat wel. Bij die derde bedient de linkerwingback de rechterwingback, ongelooflijk. Dat is twee keer in deze wedstrijd gebeurd. Ons plan was om ruimte te creëren en dat is allemaal uitgekomen. De ene goal was nog mooier dan de andere."

"Maar in balbezit zijn we nog niet goed", kwam meteen de kritische noot. "Als de tegenstander de bal heeft, doen we alles goed. Maar we hebben te veel onnodig balverlies. Dat moet veel beter. Anders word je geen wereldkampioen. En dat willen we toch?"

"Maar de kwartfinale is ook al knap, vind ik."

"We hebben een dag langer rust en dat is belangrijk. Ik geef de spelers een dag vrij, ze hoeven mij niet te zien. En dat is goed, want ze worden een beetje ziek van mij."