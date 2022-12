Belgische voetbalbond moet Van Gaal misschien toch eens bellen: "Of ik stop? Zeg nooit nooit"

Zouden de vragen van onder meer Belgische journalisten over de vrijgekomen job van Belgische bondscoach dan toch in het hoofd van Louis van Gaal gekropen zijn?

"Want ik heb deze functie in het belang van het Nederlands voetbal nog een keer aangenomen. Maar zeg nooit nooit. Je weet ook niet welke aanbiedingen er komen."

Op de persconferentie dinsdag in Qatar kreeg de 71-jarige Nederlander de vraag of hij na het WK definitief stopt als trainer. "In principe wel", liet Van Gaal de deur op een kier.

Van Gaal kwam in de zomer van 2021 na vijf jaar terug uit zijn voetbalpensioen om het noodlijdende Nederland naar het WK in Qatar te loodsen. Het verhaal gaat dat de Nederlandse voetbalbond hem wegplukte uit zijn Portugese vakantiehuis.

Louis van Gaal maakt na het WK in Qatar plaats voor Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. Wat hij daarna gaat doen, is onbekend.

"Ik ga niet zeggen hoe we Messi gaan opvangen"

Het zijn sowieso zorgen voor later. Vrijdag wacht eerst Argentinië. In 2014 schakelde Argentinië Nederland uit in de halve finale. Van Gaal hoopt op revanche. "Wij waren toen sterker, maar we verloren na strafschoppen. We willen dus revanche, ja."

De man om in het oog te houden bij Argentinië is uiteraard Lionel Messi. Van Gaal is onder de indruk van zijn toernooi in Qatar. "Hij steekt er ver bovenuit bij Argentinië."

"Hij is zo'n speler die een wedstrijd met een individuele actie kan beslissen. In onze halve finale van het WK van 2014 in Brazilië heeft Messi wel geen bal geraakt."