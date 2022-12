Twee bondscoaches met een missie: "Velen hebben Van Gaal proberen na te doen"

In 1978, het jaar dat Argentijns bondscoach Lionel Scaloni geboren werd, was Louis van Gaal een 27-jarige voetballer bij het bescheiden Telstar in Nederland. De Atlantische oceaan scheidde de werelden van Scaloni en de jonge Van Gaal. Spanje bracht hen een eerste keer dicht bij elkaar. "Ik speelde voor Deportivo La Coruña toen Van Gaal bij Barcelona werkte en toen was hij al een grootheid", zei Scaloni zaterdag na de zege tegen Australië op zijn persconferentie. Vrijdag zullen Scaloni en Van Gaal langs de lijn minstens 90 minuten nog dichter bij elkaar staan. Het respect van de Argentijn is duidelijk groot. "Het is een eer en een mooi cadeau om tegenover Louis van Gaal te staan. We weten allemaal wat hij heeft betekend voor het voetbal. Velen hebben geprobeerd om hem na te doen."

Het elftal schittert niet zoals vorige Nederlandse ploegen dat deden. Lionel Scaloni - bondscoach Argentinië

De Nederlandse voetbalcultuur is ook over de oceaan bekend, maar het spel van Oranje is momenteel weinig overtuigend. Dat heeft ook Scaloni opgemerkt. "Het elftal schittert niet zoals vorige Nederlandse ploegen dat deden, maar ze zijn altijd duidelijk in wat ze willen doen." "Ze hebben sterke en zwakke punten, waar we ons voordeel uit proberen te halen. Het wordt een wedstrijd tussen twee landen met een rijke historie. Hopelijk gaan we door."

Ook Argentinië overtuigt niet helemaal. Zo speelde het op het einde tegen Australië nog met vuur. "We hadden niet zo mogen afzien en sneller de voorsprong moeten uitbouwen. Maar mijn spelers zijn geboren om dit soort matchen te spelen", is Scaloni overtuigd van zijn kansen om Argentinië een nieuwe wereldtitel te schenken, een derde in de geschiedenis.

Van Gaal geeft Dumfries een kus op de persconferentie

Van Gaal: "Zou het prettig vinden als land achter ons ging staan"

Van de ene perszaal naar de andere. De perspraatjes van Louis van Gaal zijn al het hele WK een show op zichzelf. Na de 1/8e finale tegen de VS was het opnieuw prijs. Van Gaal bedankte man van de match Denzel Dumfries (goed voor twee assists en een goal) met een kus voor de ogen van alle journalisten (zie video). Nederland werd al drie keer tweede op het WK (1974, 1978 en 2010). Een eerste wereldtitel zou de kers op de taart van de Louis van Gaal-show zijn. Het voetbal zelf moet dan wel beter, schreeuwen fans en de Nederlandse media. Dat het beter moet bevestigde de Nederlandse bondcoach na de wedstrijd tegen de VS ook. Maar niet alleen op het veld, volgens Van Gaal.