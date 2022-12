Messi loodst Argentinië in 1000e match voorbij strijdvaardig Australië naar laatste 8

En of hij in topvorm verkeert. Lionel Messi heeft Argentinië in zijn 1000e profmatch naar de kwartfinale geloodst. Tegen Australië opende hij de score met een fraaie goal, een blunder van Mathew Ryan (ex-Club) zorgde voor de 0-2. De Aussies gingen na een aansluitingstreffer strijdend ten onder en scoorden nog bijna de gelijkmaker. Het is nú al uitkijken naar de kraker tussen Argentinië en Nederland komende vrijdag.