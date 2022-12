Sfeer zit goed bij Argentinië: De Paul geeft Messi smakkerd tijdens Twitch-sessie met Aguero

Sergio Aguero in de rol als presentator. Hij geeft ons via zijn livestream op Twitch een kijkje in de Argentijnse kleedkamer.

Daar zit de sfeer heel goed, zo blijkt. Rodrigo De Paul deelt kusjes uit aan kapitein Lionel Messi en Papu Gomez. Die laatste krijgt het wel hard te verduren voor zijn kapsel.

Wanneer Aguero zegt dat Gomez' kapsel niet deugt, denkt Messi dat het over zijn snit gaat. Maar neen, met de haren van Lio niets mis.

"Je hebt het over Papu?", vraagt Messi. "Ja, hij mikt hoog met zijn haartooi. Hij wil op David Beckham lijken", lacht de kleine Argentijn.