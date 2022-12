Verliefd op serveerster, veel snoep en een wereldtitel: hoe Nederland het leven van Messi veranderde

In de aanloop naar Nederland - Argentinië worden veel videobeelden nog eens afgestoft. De finale van '78, het gloriemoment van Bergkamp en de laatste clash tussen beide landen in 2014. Maar in de zoektocht naar verhalen botsten we op een andere parel uit het NOS-archief. Hoofdrolspeler: een piepjonge Lionel Messi, die naar Nederland afgezakt is voor het WK onder 20. Het toptalent heeft dan al zijn debuut gemaakt bij de hoofdmacht van Barcelona, maar is nog lang geen wereldster. Toch wacht de journalist een helse klus om de introverte Argentijn los te krijgen. "Ik kan niet zo goed over mezelf praten", begint Messi in onderstaand fragment. "Films? Hou ik niet van. Boeken nog minder." Pas wanneer hem een mand met typische Nederlandse specialiteiten onder de neus wordt geschoven, ontdooit de tiener een beetje. Zijn voorkeur gaat uit naar "spekkies" - een Hollandse variant van de marshmallow. Wel tien keer zou Messi het woord herhalen.

17 jaar later denkt de reporter die het bewuste fragment draaide er nog steeds met de glimlach aan terug. "De dagen na de uitzending stonden kinderen met hele zakken spekkies langs het veld", grijnst Kees Jongkind vanuit Qatar. "Iedereen hoopte Messi zo te lokken voor een foto of handtekening. En het werkte: vaak begon hij met een volle mond aan de training."

Want ondanks zijn nog lege palmares is Messi dan al een niet te missen attractie. Het kleine frêle mannetje met rugnummer 18 dribbelt tijdens het WK iedereen tureluurs en loodst Argentinië met vier goals bijna op zijn eentje naar de finale.

Blauwtje bij serveerster

Ook naast het veld heeft Messi het in Nederland overigens prima naar zijn zin. Zo viert de Argentijn zijn 18e verjaardag met een feesthoedje en slagroomtaart.



Met kamergenoot Sergio Agüero vormt hij er de hele maand een onafscheidelijk duo. Wat ze tijdens hun periode in Nederland uitspookten? Zoals alle tieners: PlayStation spelen, wat kattenkwaad uithalen en... meisjesharten proberen te veroveren.

Messi probeerde steeds een kusje van haar te krijgen. Dat gebaarde hij dan, want met elkaar praten ging niet. Toenmalig begeleider Lopez Ramirez

Tien jaar geleden diepte het Nederlandse AD namelijk een opvallend verhaal van Messi boven.

De Argentijn - toen nog niet samen met jeugdliefde Antonella - is tijdens het WK verliefd geworden op een serveerster van het Dish Hotel in Enschede, waar de ploeg verblijft. "Messi probeerde steeds een kusje van haar te krijgen", vertelde toenmalig teambegeleider Lopez Ramirez daar ooit over. "Dat gebaarde hij dan, want met elkaar praten ging niet. Messi deed er alles aan om in haar buurt te komen."

Messi schakelt Ramirez vervolgens in als wingman: "Of ik even tegen haar wilde zeggen op welke kamer hij op haar wachtte. Toen heb ik maar even uitgelegd dat dat in Nederland iets anders werkt dan in Zuid-Amerika. Bovendien was ze een stukje ouder."

Uiteindelijk blijkt de dame in kwestie ook bezet te zijn. Ramirez: "Dat kusje heeft hij ook niet gekregen. Je kunt wel stellen dat Messi een blauwtje liep in Enschede."

Afkoopclausule van 150 miljoen

Buiten een beso zou Messi tijdens dat WK alles krijgen wat zijn hart verlangt.

In de aanloop naar de finale wordt Messi uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Namens de NOS gaat Jongkind een tweede keer langs bij de Argentijn. Met een "Gouden Klomp" en een XXL-spekkie als prijzen. "Net op dat moment belde Maradona hem op", herinnert de journalist zich. "Hij wilde zijn landgenoot nog even succes wensen voor de finale." Messi zelf is overdonderd door het gesprek: "Dat de beste speler ter wereld de moeite nam om met me te praten, was ongelofelijk", blikte de Argentijn later terug.

Ondertussen is er ook al een delegatie van Barcelona langs geweest in Nederland. Want de Catalanen willen hun ruwe diamant natuurlijk niet weggeplukt zien door het straffe WK. Een nieuw contract met een afkoopsom van 150 miljoen euro moet geïnteresseerden afschrikken. Geen overbodig werk, want in de finale in Utrecht schittert Messi opnieuw. Tegen Nigeria bekroont de dribbelaar een knalprestatie met twee omgezette penalty's. Zijn eerste (en voorlopig enige) wereldtitel.

Links Messi met de topschutterstrofee (en Koning Willem-Alexander), rechts met de beker van het WK onder 20.