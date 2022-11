Bevrijder Lionel Messi evenaart Maradona: "Maar we kunnen ons nog altijd geen fouten veroorloven"

Lionel Messi scoorde met een heerlijke plaatsbal zijn 8e doelpunt op een Wereldbeker. Hiermee evenaart hij de speler waarmee hij al zijn hele carrière vergeleken wordt, Diego Maradona.



"Het was een moeilijke wedstrijd, want Mexico heeft een geweldige coach (Gerardo Martino is ex-coach van Barcelona en een goeie vriend van Messi) en een sterk team."

"In de eerste helft was de intensiteit groot, maar pas toen we in de tweede helft kalmeerden en dichter bij elkaar kwamen, begon het te lopen. We werden hiertoe gedwongen door de omstandigheden."

"Onze eerste match betaalden we de onervarenheid van heel wat jongens op een WK cash. We wisten dat vandaag ons WK opnieuw begon. Maar het betekent ook dat we ons nog altijd geen misstap kunnen veroorloven. Het zijn alleen maar finales. Maar we hebben bewezen dat je mooie dingen kunt bereiken als je de handen in elkaar slaat."