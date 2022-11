Argentinië grijpt zijn levenslijn tegen Mexico dankzij Lionel Messi

Argentinië - Mexico in een notendop

Messi breekt de ban in gesloten wedstrijd

Argentijns bondscoach Scaloni ging na de verbijsterende nederlaag tegen Saudi-Arabië met de bezem door zijn ploeg. Slechts zes spelers bleven over. Bij Mexico koos coach Martino, een Argentijn nota bene, voor de ervaring van Guardado.

De toon werd al in de eerste minuten gezet met een waanzinnige intensiteit. Van overal kwamen de krakende tackles. Voetballen was haast onmogelijk in een soort lucha libre, waaraan enkel Vega zich af en toe kon onttrekken. De Mexicaanse spits tekende voor de enige bal tussen de palen voor de rust. Martinez zweefde zijn vrijschop fotogeniek uit de kruising.

De tweede helft bracht meer van hetzelfde, maar dan iets dichter bij de rechthoek van Mexico. Argentinië kreeg steeds meer greep op de wedstrijd, al bleef het hard labeur om kansen te versieren. Toen Di Maria zich toch eens langs een paar tegenstanders slingerde, wist hij Mac Allister niet te bereiken.

De tot dan toe redelijk onzichtbare Messi besliste even na het uur dat zijn moment gekomen was. Hij profiteerde van een halve seconde van Mexicaanse onoplettendheid en schoof de bal van buiten de zestien precies in het hoekje. De hemelsblauwe helft van het Lusail Stadion was in extase.

Mexico moest het roer omgooien en op zoek gaan naar een gelijkmaker, maar was daartoe niet in staat. Meer nog, invaller Fernandez verdubbelde de score nog voor Argentinië. Hij nam over van Messi, schudde een dribbel uit zijn heupen en draaide zijn schot buiten het bereik van Ochoa in de bovenhoek. Een tweede pareltje, waarmee Argentinië zijn lot in eigen hand houdt.