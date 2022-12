Steven Defour begrijpt Hazard: "De kritiek die hij de laatste tijd uit België kreeg was onterecht”

Een bericht op Instagram bracht het nieuws tot bij de Belgische voetbalfans.

"Vandaag draaien we een bladzijde om. Bedankt voor jullie liefde en steun, ik ga jullie keihard missen."

"Voor mij was dit geen verrassing", vertelt Herman Brusselmans aan tafel bij Villa Sporza. "Hij heeft bovendien gelijk. Op zijn leeftijd en met zijn staat van dienst kan je gerust dit bericht de wereld insturen."

"Ik ga akkoord", vindt ook Steven Defour. "Hij heeft heel wat onterechte kritiek over zich gekregen terwijl hij een speler is die we misschien in de komende 30 jaar niet meer in België gaan vinden."

"Ik denk bovendien ook dat hij die beslissing zal genomen hebben om wat meer mentale en fysieke rust in zijn agenda te krijgen. Zo krijgt hij telkens wat dagen vrij als er een interlandbreak is. Dat zal belangrijk zijn om zijn carrière verder te zetten."