Peter Vandenbempt over vertrek Hazard: "Afscheid in mineur dat veel te vroeg komt"

Wat voor impact heeft het vertrek van de aanvoerder op de Rode Duivels? En wat is de oorzaak van zijn afscheid? Peter Vandenbempt maakte een eerste analyse bij VRT NWS over het vertrek van Eden Hazard. "Hij was een uitzonderlijke voetballer voor België met een ontwapenende persoonlijkheid."

Voor Peter Vandenbempt kwam het afscheid van Eden Hazard bij de nationale ploeg niet als een totale verrassing. "Het voorbije anderhalf jaar was het minste van Hazard bij de Rode Duivels. Hij had zijn vertrek blijkbaar ook al wat laten doorschemeren bij ploeggenoten." "Maar het is zeker een afscheid in mineur. Het was mooier geweest om op een hoogtepunt af te sluiten, na een goed WK."

Hazard is het voorbije anderhalf jaar te weinig voetballer geweest. Peter Vandenbempt

Eden Hazard is bovendien nog maar 31 jaar. Vandenbempt: "Dat is veel te vroeg voor hem. Het EK van 2024 had hij zeker nog moeten halen. Maar dan moest hij wel bereid zijn om weer echt voetballer te worden, wat hij het voorbije anderhalf jaar te weinig is geweest. Daarvoor moest hij wel van club veranderen."



Samenloop van oorzaken voor afscheid

Waarom neemt Hazard die beslissing dan toch nu al? "Hij zegt zelf dat het is om plaats te maken voor de nieuwe generatie, maar dat is voor jongens van rond de 35. Hazard is nog maar 31, dat hoeft voor hem niet de reden te zijn. Het gaat om het totaalpakket", zo denkt Vandenbempt. "Hij was lange tijd het zonnetje bij de Rode Duivels, een uitzonderlijke voetballer met vooral ook een ontwapenende persoonlijkheid. Dat was de laatste tijd toch minder. Hazard pakte met zijn leuke kwinkslagen meteen alle supporters in en was goed bereikbaar voor de media."

Het negatieve klimaat dat de voorbije maanden ontstaan is rond de nationale ploeg hield verband met de situatie van Hazard. Peter Vandenbempt

Dat verandere de voorbije maanden echter steeds meer. "Het negatieve klimaat dat de voorbije maanden ontstaan is rond de nationale ploeg hield verband met de situatie van Hazard", weet Vandenbempt. "Er werden steeds meer - terechte - vragen gesteld over zijn basisplaats." "Tegen Kroatië mocht hij dan opeens weer maar een vijftal minuten meedoen. De nieuwe bondscoach zou Hazard in een bijrol kunnen duwen, dus wil Hazard zich in zijn laatste goede jaren focussen op zijn clubcarrière." Is een terugkeer van Hazard van volledig uitgesloten? Vandenbempt acht het onwaarschijnlijk. "Een goede Eden Hazard kan nog altijd nuttig zijn voor België, maar krijgen we die nog te zien?" "De meeste specialisten voorspellen van niet. Hij heeft de voorbije 3 jaar amper gespeeld door allerlei blessures. Om daarvan te herstellen is een Spartaans regime nodig, niet de grootste specialiteit van Hazard."

De eerste van meerdere afzwaaiers bij de Duivels?

Of er na Hazard nog spelers uit de "Gouden Generatie" zullen afzwaaien, kan Vandenbempt moeilijk voorspellen. "Ze hebben het allemaal wat in het midden gelaten. Alderweireld en Witsel leken er misschien wel wat op te hinten." "Het is alleszins van het allergrootste belang dat Courtois, De Bruyne en Lukaku wél doorgaan. Zij zijn de as waarrond de volgende generatie gebouwd kan worden. Al twijfel ik wel een beetje over De Bruyne, die zijn keuze mogelijk laat afhangen van de nieuwe bondscoach."

Eden Hazard bleef altijd de jongen die gewoon graag wou voetballen. Peter Vandenbempt