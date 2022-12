Georges Leekens: "Eden Hazard zal ontgoocheld zijn over hoe hard hij is aangepakt"

Georges Leekens vertaalt het gevoel van heel wat Belgische voetbalfans: "Een beetje triest, een beetje ontgoocheld. Eden Hazard heeft ons zoveel plezier gegeven."

Leekens werkte met "natuurtalent" Hazard samen in zijn jonge jaren bij de Rode Duivels. "Of ik meteen wist dat hij een topper was? Ja, dat was niet moeilijk. Als je dat niet gezien zou hebben..."

"Ik was veeleisend voor hem en dat hamburgerincident tegen Turkije heb ik aangegrepen om hem meer efficiënt te maken. Het was een jeugdzonde."

Leekens en Hazard, dan komt de hamburger uiteraard meteen op tafel. Het voorval vertelde iets over de gemakzucht die Hazard soms in zijn greep had. Of niet?

"Eden is gewoon zo. Dat incident hebben we ook bijgelegd en na 1 match schorsing was hij weer bij de groep."

"Hij lag gewoon erg goed in de groep en hij gaf je ook naast het veld veel vreugde."

"Toen ik hem later tegenkwam als bondscoach van Tunesië, konden we even bijpraten in het stadion. Hij zei: "Gaan we een burger eten? En ik betaal." Dat is Eden."