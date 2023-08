Het houdt niet op: Messi scoort ook bij herstart MLS

Voor het eerst dit seizoen zat de Red Bull Arena in New York tot de nok gevuld. Alle 26.276 tickets waren uitverkocht, kaartjes werden zelfs doorverkocht voor meer dan 1.000 dollar. En allemaal voor één man.

Groot was dan ook de teleurstelling toen bleek dat Lionel Messi op de bank begon voor zijn eerste wedstrijd in de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Al in de 6e minuut begonnen de supporters "We want Messi" te scanderen.

DeAndre Yedlin, rechtsachter bij Inter Miami CF, begreep het wel. "Ik had wel wat boze supporters verwacht toen ik hoorde dat Messi niet zou starten", vertelde hij achteraf. "Ik kan het hen niet kwalijk nemen: ik zou ook de beste speler ooit aan het werk willen zien."

Niet dat Inter Miami de hulp van zijn Argentijnse superster nodig had tegen de New York Red Bulls, de ploeg van de geblesseerde Dante Vanzeir. Na 37 minuten had Diego Gomez de bezoekers al op voorsprong gebracht na goed voorbereidend werk van Jordi Alba.

Toch bleven de fans in de Red Bull Arena op hun honger zitten. Toen Messi bij de start van de tweede helft begon op te warmen, ging de volumeknop al omhoog. Toen coach Tata Martino niet veel later het wisselsignaal maakte, ging het dak eraf.

En het geduld van de fans werd beloond. In de 89e minuut bepaalde Messi de eindstand op 0-2, na een fraaie combinatie met het 18-jarige talent Benjamin Cremaschi die in Miami geboren en getogen is. Messi zit nu al aan 11 goals en 3 assists in 9 wedstrijden voor Inter Miami.

Inter Miami maakte met een volledig hertekend elftal een einde aan de reeks van 11 wedstrijden zonder zege in de MLS. Met zijn eerste overwinning sinds 13 mei springt de club weg van de laatste plek.