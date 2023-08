The show goes on: Messi bezorgt Inter Miami ticket voor finale US Open Cup

From zero to hero, dat geldt natuurlijk niet voor Lionel Messi zelf, maar is wel van toepassing op Inter Miami CF. De ploeg van co-eigenaar David Beckham, die in 2020 zijn eerste officiële match speelde, trapte tot nu geen deuk in een pakje boter en stond steevast in het verliezende kamp.



Met Messi werd alles anders. In zijn zog kwamen ook zijn ex-ploegmaats bij Barça Busquets en Alba én de Argentijnse coach Gerardo Martino, die de nummer 10 ook nog kent van bij Barcelona en Argentinië.



Messi was goed voor 10 goals in 7 matchen, meteen goed voor de eindoverwinning in de Leagues Cup, een competitie met de beste Mexicaanse en MLS-ploegen.



Gisteren stond Inter Miami CF in de halve finale van de Amerikaanse beker tegenover Cincinnati, de huidige leider in de MLS. Cincinnati stond 20 minuten voor het einde 2-0 voor.



Waarna de zevenvoudige Gouden Bal zijn duivels ontbond. Voor het eerst sinds hij in juli arriveerde, scoorde hij niet, maar Messi pakte wel uit met 2 assists voor Campana: de eerste uit een vrijschop, de tweede met een lange cross in de 7e minuut van de extra tijd.



In de verlengingen kwam Miami voor, maar zorgde Cincinnati met de 3-3 nog voor penalty's. Messi opende de debatten en miste niet, net als zijn ploegmaats. Met 5-4 was het finaleticket binnen. Daarin wacht Houston Dynamo.