Verjaardagsgeschenk: Yannick Carrasco tekent een contract van 3 jaar in Saudi-Arabië

Niet Barcelona, dat hem eerder dit jaar meermaals het hof maakte, wel de Saudi Premier League voor Yannick Carrasco.

De winger verlaat Atlético Madrid voor een tweede keer in zijn carrière. In 2018 koos de Rode Duivel ook al eens voor een lucratief avontuur, toen was China de droombestemming.

Bij Al Shabab tekent hij een contract tot en met 2026. Zijn vorige werkgever strijkt er zo'n 15 miljoen euro voor op. Al zal vooral de bankrekening van Carrasco de grote winnaar zijn in dit verhaal.

"Ondanks alle geruchten werd hij een leeuw", tweet zijn nieuwe club met trots. Woorden die de aanwinst ook herhaalde.