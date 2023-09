BEKIJK: Ronaldo viert 850e doelpunt uit carrière bij zege met Al Nassr: "And still counting!"

Na een vlotte combinatie in de 16 van de tegenstander zorgde Cristiano Ronaldo voor de 4-1 in de 5-1-overwinning tegen Al-Hazm.



Het is zijn 6e doelpunt in de laatste 3 competitiewedstrijden, waarin Al Nassr 9 op 9 pakte. Ronaldo deed er gisteren ook nog 2 assists bij.



"Opnieuw een sterke teamprestatie! We blijven verbeteren. 850 carrièregoals en ik blijf tellen."



Met 6 goals staat de Portugees op kop in de topschuttersstand in de Saudi Premier League na 5 speeldagen, eentje meer dan ploegmaat Sadio Mane.



Op de eerste 2 speeldagen ging Al Nassr 2 keer onderuit. De nummer 2 van de vorige competitie volgt op 4 punten van leider Al-Hilal, de ploeg van Neymar en Mitrovic.