Van sportswashing met Ronaldo en LIV Golf tot sneeuw in de woestijn: de Saudische spilzucht uitgelegd

Imago en winstbejag

Saudi-Arabië is on a mission , en niet alleen het voetbal moet eraan geloven. Ook in de golfsport kreeg het land ondertussen voet aan de grond, met de historische miljardendeal tussen de omstreden LIV Tour en de traditionele tours.

Het kransje vetbetaalde voetbaltoppers in Saudische loondienst dikt in sneltempo aan.

"Ten tweede heeft Saudi-Arabië gewoon enorm veel geld te besteden, en in sport zit er een enorm economisch groeipotentieel. Het mondiale voetbal is een van de sectoren die de afgelopen twintig jaar zeer sterk gegroeid zijn in omzet. Het is dan ook niet vreemd dat een land in die groeiende industrie zijn belang wil vergroten."

Uitweg voor de jeugd

Louter winstbejag dus? Niet helemaal, want ook het sociale aspect speelt mee, vult onderzoeksjournalist Majd Khalifeh aan.

“Sport is enorm populair in het Midden-Oosten, want het was jarenlang de enige uitlaatklep voor de bevolking, die geen films of muziekconcerten mocht bijwonen. Sport is er een soort uitweg voor de jeugd.”



Maar ondanks dat sociale aspect blijft geld de rode draad in dit verhaal. Zo willen de Saudi’s het voetbal in eerste instantie gebruiken om zich nog meer te verrijken. “Het Saudische Public Investment Fund houdt de investeringen van het land in de sport constant tegen het licht”, vertelt Khalifeh.